El anuntase dupa sedinta de guvern in care a fost adoptata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei ca un secretar de stat din minister a demisionat, fara a spune si numele sau."Noi avem la Ministerul Justitiei doi secretari de stat, doua doamne secretar de stat care sunt detasate. Pentru a elimina orice suspiciune, una dintre ele si-a dat demisia in aceasta dimineata", a subliniat Toader, fara sa precizeze numele acesteia.Ulterior, intrebat direct care este este numele secretarului de stat din Ministerul Justitiei care a demisionat, Toader a refuzat din nou sa spuna si a plecat.Safta este considerata eminenta cenusie a ministerului condus de Tudorel Toader. Ea este conferentiar universitar si ocupa functia de prim magistrat-asistent la Curtea Constitutionala.La Ministerul Justitiei, Safta coordona mai multe directii importante, cele care priveau emiterea sau avizarea de acte normative: Directia de elaborare acte normative, Directia avizare acte normative, Directia afaceri europene si drepturile omului, Directia de drept international si cooperare judiciara si Directia de prevenire a criminalitatii.-Vom reveni cu detalii- ...citeste mai departe despre " Marieta Safta, mana dreapta a ministrului Toader, este secretarul de stat care a demisionat " pe Ziare.com