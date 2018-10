Marius Manole: Acum, cand dictatura a inceput sa se instaleze si ne conduc niste analfabeti impertinenti, au aparut si artistii fara constiinta

Intr-o postare pe Facebook intitulata "Apel", Marius Manole trage un semnal de alarma si vorbeste despre atitudinea pe care ar trebui sa o aiba artistii intr-un asemenea moment, in care "tara noastra se afla intr-o mare primejdie"."Lucrurile au luat-o razna si se pare ca ne indreptam cu pasi rapizi catre comunismul de care cu greu am scapat in '89.Au murit oameni ca noi sa putem fi liberi, sa putem protesta liber, sa putem trai intr-o tara care sa nu mai fie la cheremul cuiva.Rand pe rand toate drepturile ne sunt luate. Iar noua pare ca nu ne pasa! Pericolul este extrem de mare, mai mare ca niciodata! Dintotdeauna artistii au fost cei care s-au opus sistemului, au criticat, au aratat cu degetul, au trezit constiinte.E adevarat ca nu toti. In comunism au fost printre actori multi oportunisti, lingai care in ciuda faptului ca tara murea incet, incet si nu numai tara, mureau oameni, multi oameni, altii faceau puscarie tocmai pentru ca nu au vrut sa faca pe placul sistemului, tineau mortis sa recite poezii la intrunirile de partid, pe stadioane si pe la revelioane private.Vorba cuiva 'cu totii am mancat rahat, doar ca unii cereau si supliment'", a scris Marius Manole pe Facebook.Indragitul actor mai spune ca s-a crezut ca noua generatie va schimba lucrurile."Da' de unde! Acum cand dictatura a inceput usor, usor sa se instaleze, cand ne conduc din nou niste analfabeti agramati si impertinenti si-au facut aparitia si artistii fara constiinta si cu dorinta maxima de parvenire", arata acesta, facand trimitere la controversata scrisoare in care mai multi academicieni si actori o elogiau pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, o parte dintre ei fiind apoi rasplatiti.Marius Manole dezvaluie cate ceva din ce s-a mai intamplat de atunci." 1. Actorul Lucian Ghimisi, pe care l-am cunoscut si apreciat, trece de la conducerea teatrului Ion Creanga la conducerea ArCub. Institutie cu un buget impresionant. Nu stiu ce-l recomanda pe Lucian sa conduca o astfel de institutie2. Actorul Marius Bodochi care mi-e coleg, cu care am impartit scena de atatea ori, primeste zilele ...citeste mai departe despre " Marius Manole: Acum, cand dictatura a inceput sa se instaleze si ne conduc niste analfabeti impertinenti, au aparut si artistii fara constiinta " pe Ziare.com