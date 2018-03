Zuckerberg isi cere scuze de la britanici, intr-o pagina de publicitate cumparata in majoritatea ziarelor din Regat

"Avem o responsabilitate: sa protejam datele voastre. Daca nu vom reusi, nu le meritam", a notat Mark Zuckerberg in mesajul publicat pe ultima pagina a celor mai multe publicatii duminicale britanice.Fara a mentiona deloc aceasta societate, al carei sediu din Londra a fost perchezitionat in noaptea de vineri spre sambata, Mark Zuckerberg il evoca in schimb pe cercetatorul rus Aleksandr Kugan, autorul unei aplicatii care ar fi fost folosita de Cambridge Analytica pentru a obtine aceste date."Poate ca ati auzit de o aplicatie quiz conceputa de un cercetator universitar care a facut sa se scurga datele a milioane de utilizatori Facebook in 2014. A fost un abuz de incredere si regret ca nu am facut mai mult pe moment", a subliniat Zuckerberg pe un ton care aminteste de primul sau mesaj de scuze, publicat miercuri."Vom lua acum masuri pentru a face in asa fel incat aceasta sa nu se mai repete", a dat asigurari cel care a lansat cea mai mare retea sociala din lume din camera sa de student la Harvard, in 2004."Impiedicam deja aplicatiile de acest gen sa acceada la atatea date. Iar acum limitam si cantitatea de date la care aplicatiile pot sa acceada atunci cand va identificati folosind Facebook", sustine Zuckerberg."Anchetam de asemenea asupra fiecarei aplicatii care a avut acces la un mare numar de date, inainte sa rezolvam problema. Ne asteptam sa existe si altele, iar atunci cand le vom descoperi, le vom interzice si vom informa persoanele afectate", a dat el asigurari.Duminica, comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, i-a cerut companiei Facebook sa clarifice in ce masura utilizatorii europeni au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor.Vineri, Congresul Statelor Unite i-a cerut fondatorului si directorului general al companiei Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie in privinta situatiei generate de colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica.Un purtator de cuvant al companiei Facebook a confirmat primirea documentului din partea Congresului american si analizarea acestuia, fara a preciza daca Zuckerberg va accepta sau nu sa depuna marturie.Liderii Comisiei de Comert din Senatul SUA au cerut, de asemenea, audierea lui ...citeste mai departe despre " Zuckerberg isi cere scuze de la britanici, intr-o pagina de publicitate cumparata in majoritatea ziarelor din Regat " pe Ziare.com