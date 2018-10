Marko Bela nu va vota la referendum: Probabil urmeaza o initiativa despre avort, apoi religia de stat, pedeapsa cu moartea

Intitulat "De data asta nu ne intalnim", textul este publicat pe transindex.ro, in limba maghiara."M-am gandit sa scriu de ce nu voi merge sa votez pentru prima oara dupa 1990.Pentru ca nu vreau ca acest referendum sa fie valid. Pentru ca, daca putem schimba Constitutia, a doua zi nu se schimba nimic. Totusi, totul se va schimba.Pentru ca va veni o alta initiativa. Prima, probabil, despre avort. Apoi, despre religia de stat. Apoi, pedeapsa cu moartea. Despre rromi. Despre folosirea steagului. Despre intonarea imnului. Despre scolile maghiare", a notat fostul lider UDMR pe platforma citata, unde a publicat recent un text antireferendum si fostul udemerist Peter Eckstein Kovacs.Apel de la maghiari pentru boicot la referendum: Poate constitui un precedent periculos!Marko Bela considera ca referendumul pentru familie este o "diversiune", este "ura"."Toate referendumurile vor avea succes. Cei care vor vota se pot bucura. Dar intr-un final, va fi un referendum si despre bucurie. Si despre cand poti sa plangi. Am vrut sa scriu toate acestea, pentru ca am foarte multe argumente. Este o diversiune. Este ura. Nu este crestinism", adauga Marko Bela.Fostul lider UDMR a relatat apoi despre o poezie, pe care afirma ca nu ar strica sa "aruncam o privire" inainte de a ne hotari sa participam la consultarea populara."Am gasit un poem. Poate nu o sa votez. (...) Inainte sa decizi daca imbraci hainele de sarbatoare si mergi la vot, citeste poezia! Desigur, citeste-o ca pe o poezie, si nu ca pe un text electoral. Si nu iti fie teama, nu e niciun nazist, niciun comunist aici. Este doar un poem. O metafora. In plus, sunt mai multe variante de text, dar, in esenta, e aceeasi", a mai scris Bela.Iata poemul:"Cand nazistii au venit sa ii ia pe comunisti,n-am scos o vorba.Pentru ca nu eram comunist.Cand sindicalistii au fost arestati,am tacut.Pentru ca nu eram sindicalist.Cand i-au arestat pe social-democrati,am tacut.Pentru ca nu eram social-democrat.Cand au venit sa ii ia pe evrei,nu m-am revoltat.Pentru ca nu eram evreu.Cand au venit sa ma ia pe mine,nu mai ramasese nimeni care sa-mi ia apararea".In fine, Marko Bela ii indeamna pe cititori sa decida dupa propria constiinta daca voteaza la referendum, ...citeste mai departe despre " Marko Bela nu va vota la referendum: Probabil urmeaza o initiativa despre avort, apoi religia de stat, pedeapsa cu moartea " pe Ziare.com