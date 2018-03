Catalin Urtoi, membru fondator al asociatiei "Impreuna pentru A8", a declarat, duminica, pentru News.ro ca actiunile de protest organizate in ultimul an nu au avut efectul scontat si ca este nevoie de presiune constanta pentru a determina autoritatile sa demareze constructia de autostrazi in Romania."Nu mai avem incredere in promisiuni si nu mai vrem vorbe goale si propaganda electorala, ci vrem fapte. Dorim sa inceteze aceasta degringolada politica si juridica pentru a putea intra in normalitate cu dezvoltarea tarii, iar un semnal de stabilitate trebuie sa fie dat de investitiile in infrastructura rutiera.Dupa 28 de ani de la schimbarea regimurilor si dupa mai bine de 10 ani de cand este promisa o autostrada care sa lege Moldova de celelalte regiuni istorice ale tarii, a venit scadenta. Moldova nu mai accepta aceasta situatie", a spus Catalin Urtoi, reprezentant al asociatiei "Impreuna pentru A8".El considera ca trebuie demarate in regim de urgenta atat autostrada A8, Ungheni - Iasi - Targu Mures, cat si A7, Suceava - Bacau - Bucuresti."Nu mai acceptam ideea ca nu sunt bani sau ca nu se poate, cand este evident ca nu se vrea. Suntem in anul Centenarului Marii Uniri, dar Unirea nu poate fi considerata desavarsita fara o cale rutiera rapida si moderna, care sa conecteze Moldova la civilizatia si prosperitatea europeana", a mai spus Catalin Urtoi.Potrivit reprezentantilor asociatiei "Impreuna pentru A8", pe 19 mai va fi organizat un mars motorizat pe traseul Iasi-Tisita-Bucuresti, la actiune fiind invitati sa participe inclusiv transportatori din zona Moldovei. In ultimul an, societatea civila din Iasi a organizat mai multe proteste, cerand demararea urgenta a constructiei autostrazii Iasi-Targu Mures.Pe 7 septembrie anul trecut, peste 100 de soferi au participat la un mars motorizat pe drumurile care leaga Moldova de Ardeal. ...citeste mai departe despre " Mars din Moldova pana la Bucuresti: Guvernul sa inceteze degringolada si sa construiasca autostrada " pe Ziare.com