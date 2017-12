Marturia celui care a pornit dosarul Lucan: Batea medicii, facea trafic de organe si avea la degetul mic procurori, politicieni si servicii

Acesta a lucrat aici timp de un de zile ca asistent social clinician.Intr-un interviu acordat Adevarul, el povesteste de ororile comise de Lucan, de la injuraturi si jigniri la pumni in stomac aplicati si medicilor, si pacientilor. Mai mult, e descrisa si reteaua incredibila de politicieni, oameni de afaceri, politisti, procurori si chiar servicii secrete pe care Lucan a creat-o in jurul sau, putand sa faca nestingherit in toti acesti ani trafic cu organe.A lovit cu pumnul in stomac o colega medic atat de tare, ca a cazut peste pacientUngureanu povesteste ca l-a cunoscut prima oara pe Lucan din postura de pacient, fiind "impresionat negativ" de faptul ca pacientii si aistentele stateau drepti cand el intra in salon."Imi amintesc ca urla cumplit, ii injura pe doctori si imi amintesc un episod cand a lovit-o in stomac cu pumnul pe Carmen Lapusan, care a cazut peste pacient, asta se intampla la una dintre vizite. Tot cu pumnul l-a lovit si pe actualul manager, Silviu Moga, lasandu-l fara respiratie. Si actualul presedinte al Asociatiei transplantatilor si dializatilor Cluj, domnul Morar, a fost lovit cu pumnul in stomac. Avea acest obicei sa loveasca prin surprindere, atat angajati, cat si bolnavi. Imi asum ceea ce spun", a declarat Ungureanu.Acesta a povestit cum s-a desfasurat colaborarea cu medicul, sustinand ca ii suporta comportamentul "mitocanesc arhicunoscut in clinica" datorita calitatilor lui chirurgicale.Colaborarea celor doi s-a incheiat cand Ungureanu a aflat ca medicul face trafic de organe: "N-am putut sa suport ideea ca cineva profita din disperarea unor bolnavi de a trai si din moartea unor oameni (...) este inuman, criminal, strigator la cer".Protectie de la SRI, dar si politicieni ca Funar, Boc sau MelescanuUngureanu a povestit ca medicul a fost ferit de posibilele probleme cu justitia in acesti ani datorita anturajului sau, din care faceau parte persoane importante.Ioan Otel, la acea vreme sef al Brigazii de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog (BCCOA), acoperea traficul de organe cu cei care conduceau structura SRI in acel an.De asemenea, fostul asistent spune ca protectie i-a oferit si fostul sef al Parchetului Curtii de Apel Cluj, procurorul Maghiar.In plus, Lucan a avut si sprijinul politicienilor, p ...citeste mai departe despre " Marturia celui care a pornit dosarul Lucan: Batea medicii, facea trafic de organe si avea la degetul mic procurori, politicieni si servicii " pe Ziare.com