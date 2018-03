Marturia milionarului Urdareanu la Inalta Curte: Am pus plicul cu 30.000 de euro intre noi, pe canapea. Nita l-a bagat in buzunar

Patronul firmei UTI, milionarul Tiberiu Urdareanu, a povestit timp de aproape doua ore, in fata Inaltei Curti, cum i-ar fi dat spaga fostului ministru PSD al Energiei, Constantin Nita.Declaratia acestuia este data in faza de apel a dosarului, in prima instanta, Constantin Nita fiind condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.Canapeaua buclucasaCele mai multe discutii au vizat modul in care Urdareanu i-ar fi dat lui Constantin Nita (foto) o parte din bani, un plic cu 30.000 de euro.Citeste si: Un fost ministru, la Inalta Curte: Am fata de prost sa iau banii intr-un hotel plin de camere de luat vederi?"Am stat pe o canapea. Am pus plicul intre noi doi, m-am ridicat si am plecat. Era un plic de dimensiuni normale...Da, am vazut cum Nita a luat plicul si l-a introdus in buzunar. Apoi m-am ridicat si am plecat", a povestit Urdareanu, sigur pe el.Declaratia a fost urmarita din primul rand al salii de fostul ministru al Energiei. "Domnule Urdareanu, va rog sa nu mintiti in fata instantei!", a fost reactia acestuia.Procesul a mai fost urmarit cu atentie, din boxa arestatilor, de un alt fost ministru, Gabriel Sandu. Fostul sef de la Comunicatii este condamnat in cazul Microsoft la 3 ani de inchisoare si ridica astazi la Inalta Curte o exceptie de neconstitutuonalitate.Cum a inceput totulTiberiu Urdareanu, unul dintre cei mai puternici afaceristi din Romania, a explicat la Inalta Curte ca l-a cunoscut pe Constantin Nita in 2011, cu ocazia unor proiecte pe care le-a derulat in Brasov. Era vorba de lucrari legate de aeroportul orasului.Imbracat elegant, camasa alba, costum in carouri, de culoare inchisa, Urdareanu a explicat pe indelete instantei cum ar fi dat bani unui politician de top, lider in PSD, parlamentar si ministru din Guvernul Romaniei, dar si cum a ajuns martor denuntator la DNA. Afaceristul vorbeste tare, face pauze lungi, sa-si aduca aminte detaliile relevante.Problemele legate de "Managementul traficului in municipiul Iasi" au aparut in 2012, dupa ce a castigat licitatia, dar aceasta a fost anulata si se pregatea reluarea licitatiei. Licitatia fusese organizata de Primaria Iasi. In acest context, Urdareanu l ...citeste mai departe despre " Marturia milionarului Urdareanu la Inalta Curte: Am pus plicul cu 30.000 de euro intre noi, pe canapea. Nita l-a bagat in buzunar " pe Ziare.com