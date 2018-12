Modul incredibil cum scoatea Secureanu bani din spitalul Malaxa: I se plateau utilitatile la case si coletele lui "Vrabi"

Din banii spitalului se achitau coletele comandate de Florin Secureanu sau de iubita acestuia, Eugenia Chiriac, alintata "Vrabi". Unitatea medicala achita utilitatile la casele managerului. In plus, sume importante ajungeau la patru firme de casa, controlate de un apropiat al lui Secureanu.Marturiile au fost facute luni de Cristina Monica Andrei, care a fost audiata ca martor in dosarul in care Florin Secureanu este judecat pentru delapidare si luare de mita.Citeste si: Dosarul Malaxa: Sapte persoane, condamnate definitiv. Declaratii detaliate despre Secureanu, care nu recunoaste acuzatiileFemeia lucreaza la Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti din aprilie 2011. Ea a fost angajata initial la biroul Achizitii, iar din ianuarie 2018 s-a mutat la biroul Aprovizionare. O femeie de varsta medie, mica de statura, imbracata modest, geaca si blugi.A fost audiata aproximativ trei ore la Tribunalul Bucuresti. Da multe detalii, explica procedurile. Vorbeste cu teama, sunt sume mari de bani la mijloc. Uneori, procurorul DNA ii repeta ce a declarat in timpul anchetei. Imbracat elegant, Florin Secureanu urmareste atent, din prima banca a salii, pledoaria fostei sale subordonate."Nu puteam face nicio achizitie fara aprobarea domnului Florin Secureanu", zice dintr-o data martora."Iar nu a venit ce trebuia"Sarcina ei de serviciu la Achizitii era de a strange referatele si notele pentru produsele ce urmau sa fie cumparare, iar ea si colegii sai intocmeau propunerile de cumparare. Acestea se transmiteau la Contabilitate."Intre noi erau discutii in sensul ca iarasi nu a venit ce trebuia, cred ca mai multe amanunte va pot da colegii de la magazie", explica Andrei.Martora da mai multe detalii despre unii furnizori ai spitalului, este vorba de patru firme controlate de afaceristul Cristian Ionita. Companiile furnizau materiale de curatenie, materiale de laborator si servicii de reparatie."Veneau referatele de necesar de la sectie, noi intocmeam propunerea si faceam achizitia de pe SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice - n.red.) . Cristian Ionita aducea facturile si le lasa la magazie sau la Administrativ, in functie de ce era vorba, bunuri sau servicii", spune Andrei.Unele achi ...citeste mai departe despre " Modul incredibil cum scoatea Secureanu bani din spitalul Malaxa: I se plateau utilitatile la case si coletele lui "Vrabi" " pe Ziare.com