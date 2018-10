Marturii din procesul lui Secureanu: Cum falsificau documentele de achizitie "sclavii de pe plantatia" de la Spitalul Malaxa

"Florin Secureanu injura pe toata lumea, indiferent daca era medic, asistent sau daca era vorba de noi. In opinia mea, si medicii semnau tot ce li se punea in fata, tot de frica injuraturilor acestuia. Imi este si rusine sa spun cum vorbea cu directoarea medicala. Murise mama directoarei Carmen Obilisteanu de 3 zile si el o injura de morti. Daca vreti, va scriu pe o hartie ce spunea si transcrie doamna grefier, este foarte vulgar".Femeia face un pas in spate, incearca sa arate judecatorului ca era ceva de neconceput sa faca asta ditamai managerul de spital bucurestean. Scena are loc intr-una din salile Tribunalului Bucuresti.Personajul principal este o angajata de la Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" din Bucuresti, care este audiata ca martor. Nicoleta Ciobanu lucreaza si in prezent la unitatea medicala. Ea a povestit magistratului Vlad Andriescu cum era sa stai la serviciu timp de 8 ore cu managerul Florin Secureanu, cum se faceau achizitii fictive si afaceri pe spatele pacientilor.Imbracat elegant, cu un costum negru si camasa alba, Secureanu sta in primul rand, langa boxa arestatilor. Analizeaza atent declaratiile fostei subordonate, se sfatuieste cu avocatul si se foieste in banca. Arunca priviri indiferente catre martora. Este preocupat sa-si sustina nevinovatia, in procesul de coruptie in care este acuzat de infractiuni grele: delapidare si luare de mita.Teama de a face denunturiNicoleta Ciobanu povesteste cu nonsalanta traseul facturilor fictive, cum erau sifonati banii spitalului si cum institutiile statului nu vedeau coruptia de la Malaxa. Spune ca i-a fost teama sa faca denunturi - isi risca locul de munca si sa si-l faca dusman pe atotputernicul Secureanu."Ce sa-i spun eu? Nu fura ca nu-i frumos?", ridica din umeri femeia.O femeie cocheta, parul frumos aranjat, pantofi la moda. Vorbeste mult in fata instantei. Vrea sa termine mai repede cu declaratiile. S-a saturat sa tot depuna marturii, sa fie chemata ba la Parchet, ba la instante. Nu-si explica cum nimeni nu a vazut coruptia de la Malaxa, la cate falsuri se faceau.Autoritatile erau oarbe"Asteptam cu interes cand venea Curtea de Conturi, care venea la fiecare doi ani. Dar nu a gasit nimic, nici auditul de la Primarie, n ...citeste mai departe despre " Marturii din procesul lui Secureanu: Cum falsificau documentele de achizitie "sclavii de pe plantatia" de la Spitalul Malaxa " pe Ziare.com