Masinile nu vor avea acces in Alba Iulia de 1 Decembrie. Cum vor ajunge turistii la manifestari

Acestia vor fi preluati apoi de autobuze care vor circula din sfert in sfert de ora, scrie Libertatea."Pentru ziua de 1 Decembrie, accesul auto va fi limitat total, iar masinile vor fi dirijate exclusiv catre parcarile temporare de catre politisti si voluntari.Se evidentiaza trei rute majore, trasate cu rosu, galben si albastru, pe care vor circula la interval de 15 minute autobuzele STP.Proprietarii autoturismelor care vor fi parcate in jurul orasului vor primi tichete cu numarul parcarii si linia de autobuz pe care aceasta este situata", potrivit unui comunicat dat publicitatii de autoritatile locale.Transportul cu aceste autobuze va fi gratuit pe 1 Decembrie.De asemenea, accesul masinilor va fi limitat si in zilele de 28 si 29 noiembrie, insa doar in zona in care au loc repetitiile ceremonialului militar.Totusi, autoritatile locale recomanda atat localnicilor, cat si turistilor sa isi foloseasca masinile cat mai putin cu putinta."Vreau sa cred ca e legitima rugamintea pe care o adresez fiecarui albaiulian: pentru 2 zile sa renunte sau macar sa reduca la minim 'consumul' de masina personala si sa foloseasca transportul public, cei care stau la casa sa parcheze in interiorul curtilor, totul pentru a lasa cat mai libere drumurile publice", a fost apelul primarului din Alba Iulia, Mircea Hava.Peste 100.000 de oameni sunt asteptati de 1 Decembrie la Alba Iulia, pentru a aniversa Centenarul Marii Uniri.