Masura fara precedent: Banca centrala chineza incepe curatarea efectiva a banilor pentru a opri raspandirea coronavirusului

Este o masura extrema, dar care se poate dovedi eficienta.Bancnotele si monedele sunt unele dintre cele mai murdare obiecte. Un studiu din 2017, efectuat pe bancnote de 1 dolar in New York, a aratat ca acestea aveau 397 de specii de bacterii pe ele.Banii pot fi curatati cu lumina ultravioleta sau la temperaturi ridicate. COVID-19 poate fi eliminat si cu dezinfectanti comuni.Atunci cand va fi posibil, a anuntat banca centrala din China, vor fi introduse noi bancnote in circulatie.Masura vine intr-un moment dificil pentru economia Chinei. Presedintele Xi Jinping i-a avertizat pe oficialii comunisti ca masurile luate impotriva coronavirusului au mers prea departe si ameninta economia tarii, transmite agentia Reuters.