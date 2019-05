Masuri extreme pentru securitatea papei: Fara drone, fara caini si fara musafiri daca locuiesti pe traseu

Astfel, autoritatile au impus masuri de securitate extreme. De exemplu, locuitorii blocurilor de pe traseul papei Francisc au fost avertizati sa nu primeasca musafiri in timpul vizitei acestuia.Mai exact, in blocurile de pe Calea Victoriei au fost lipite afise la intrari, potrivit carora nimeni nu are voie sa intre sau sa iasa fara buletin. Pe langa faptul ca locatarii au fost avertizati sa nu primeasca musafiri, oamenii nu au voie nici pe balcon sa stea prea mult timp.Citeste si Masinile papei Francisc in Romania vor avea numar de SPPDe asemenea, cabinetele medicale de pe traseu au dat politistilor listele cu pacientii programati.Si ISU Bucuresti-Ilfov a transmis un comunicat in care se anunta cateva masuri si sfaturi pentru cetateni.Astfel, conform legii, este interzisa detinerea, la vedere sau ascunse, de arme de orice fel (inclusiv cutite mici sau alte obiecte cu muchii ascutite etc.), materiale explozive sau incendiare (petarde, torte, artificii, recipiente sub presiune), bauturi alcoolice, substante iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (spray-uri, fiole, etc.), ori alte obiecte (bate, bete, bastoane din lemn, metal sau alte materiale, recipiente de sticla), precum si alte mijloace tehnice luminoase sau sonore ce pot fi folosite pentru a tulbura buna desfasurare a activitatilor si siguranta publicului.In plus, participantii la eveniment nu trebuie sa aiba bagaje voluminoase si animale de companie, se arata in comunicat.De asemenea, pe traseul de deplasare al coloanei oficiale este interzisa folosirea dronelor.In contextul avertizarilor emise de ANM, ISU transmite oamenilor sa se indeparteze de copaci, stalpi de electricitate sau panouri publicitare si sa se adaposteasca in interiorul cladirilor ori al altor spatii publice.Urmareste cele mai importante informatii despre vizita papei Francisc la BucurestiCiteste si:Spoiala lui Firea pentru papa Francisc: Fatadele distruse ale unor cladiri din Bucuresti au fost mascate cu mesh-uri (Foto)Papa in Romania: STB deviaza 18 trasee si suplimenteaza 9 liniiPapa Francisc, mesaj pentru romani: Mergem impreuna cand ne depasim fricile. Va multumesc din inima (Video) ...citeste mai departe despre " Masuri extreme pentru securitatea papei: Fara drone, fara caini si fara musafiri daca locuiesti pe traseu " pe Ziare.com