Maternitatea Giulesti ramane inchisa

Lucrarile de igienizare nu s-au incheiat si inca nu s-au primit toate rezultatele, transmite Antena3.Amintim ca situatia de la Maternitatea Giulesti este in atentia publica dupa ce zeci de bebelusi nascuti aici au fost confirmati a fi infectati cu stafilococ auriu.La sfarsitul lunii noiembrie, Directia de Sanatate Publica Bucuresti a solicitat Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" sau Maternitatea Giulesti sa sisteze internarile, avand in vedere cazurile de infectii nozocomiale cu stafilococ auriu.Pe masura ce spatiile au fost eliberate prin externarea pacientilor, acestea au fost inchise si s-au aplicat procedurile de curatenie si dezinfectie terminala, urmate de efectuarea probelor de autocontrol.11 persoane din Sectia de neonatologie a Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sirbu" sunt purtatoare de stafilococ auriu MRSA, au dezvaluit rezultatele preliminare ale anchetei Directiei de Sanatate Publica.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca spera ca personalul medical si-a invatat lectia si va avea mai multa grija. Aceasta a transmis ca au loc controale si la celelalte maternitati din Capitala."Rezultalele preliminare sunt clare. Nu sunt probleme in alte maternatati. Anul viitor vom face si in tara", a punctat Pintea, luni.Intre timp, numarul copiilor infectati cu stafilococ auriu, rezistent la antibiotice, a ajuns la 41, cei mai multi fiind internati la Spitalul Grigore Alexandrescu, potrivit Digi24.Amintim ca primarul general Gabriela Firea a anuntat, miercuri, un proiect care prevede achizitionarea unor imobile in care sa fie relocate trei unitati spitalicesti, printre care si Maternitatea Giulesti.Iata mai multe detalii - Firea vrea sa mute trei spitale, printre care si Maternitatea GiulestiCiteste si:34 de copii nascuti la Maternitatea Giulesti sunt infectati cu stafilococ auriu. Noi detalii de la ministrul SanatatiiDirectorul de la Giulesti zugraveste: Mor si oamenii. Si bacteriile mor. Daca in 10 zile nu dam drumul, Bucurestiul explodeazaCreste numarul bebelusilor infectati din Bucuresti. Firea si Maternitatea Giulesti arunca pisica si acuza dezinformariCel putin 11 angajati de la Giulesti, depistati cu stafilococ auriu. Maternitatea daduse vina pe mame pentru bebelusii infectati ...citeste mai departe despre " Maternitatea Giulesti ramane inchisa " pe Ziare.com