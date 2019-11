Maternitatile si Sectiile de terapie intensiva neonatala au nevoie urgenta de aparatura medicala vitala

De Ziua Mondiala a Prematuritatii, Organizatia Salvati Copiii doteaza maternitatea din Targoviste pentru a patra oara, beneficiind de prezenta si sprijinul extraordinar al sportivei Sorana Cirstea."Salvarea nou-nascutilor prematur ar trebui sa fie o prioritate nationala, de care sa fim constienti cu totii. Nicio mare victorie nu se poate obtine fara sa ai la dispozitie instrumente bune si o echipa alaturi de care sa construiesti. Ma bucur ca medicii, Salvati Copiii si nou-nascutii prematur m-au primit in echipa lor, aceasta este o echipa a vietii.", a declarat Sorana Cirstea.Dintre cele 204 maternitati din intreaga tara, Salvati Copiii a dotat deja un numar de 96, in mod constant, in functie de nevoile prioritare, transmise de medicii alaturi de care organizatia lucreaza. La Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste, Salvati Copiii a donat in ultimii trei ani aparatura medicala in valoare totala de 68.865 de Euro, la care se adauga acum 4 monitoare de functii vitale donate cu sprijinul Soranei Cirstea si 12 injectomate in valoare de 22.953 de Euro achizitionate cu ajutorul sustinatorilor campaniei de reducere a mortalitatii infantile.Institutia are in grija anual aproximativ 2.000 de nou-nascuti, dintre care, in 2018, 237 s-au nascut prematur, iar in primele sase luni ale anului 2019, numarul prematurilor fiind de 112."Ca maternitate de grad 3, de doi ani ingrijim prematuri din toata regiunea - Prahova, Arges, Ialomita, Teleorman, Valcea, Olt. Ne-am dori o mai mare implicare a Ministerului Sanatatii. Asteptam cu nerabdare dotarea cu incubatoare promisa de aproape patru ani si ne dorim obtinerea finantarii pe axa prioritara, a maternitatii din Targoviste, singura maternitate de grad 3 din tara uitata de finantare de doi ani, in ciuda numeroaselor memorii si solicitari.", precizeaza dr. Roxana Aldea, sef sectie neonatologie Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste.In 2018, in Romania s-au inregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rata a mortalitatii infantile (numarul deceselor raportat la 1.000 de nasteri) de 6,5 la mie. Mai mult de jumatate dintre decesele sub un an se produc in prima luna de viata (mortalitate neonatala), arata datele, iar o cauza majora este lipsa a ...citeste mai departe despre " Maternitatile si Sectiile de terapie intensiva neonatala au nevoie urgenta de aparatura medicala vitala " pe Ziare.com