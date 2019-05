Mazare va fi adus luni in tara, intr-o zi decisiva pentru Dragnea. Coincidenta sau diversiune?

"S-a constituit o escorta, formata din politisti romani, care se va deplasa in Republica Madagascar, pentru preluarea persoanei urmarite international, intoarcerea pe teritoriul Romaniei urmand a avea loc la data de 20 mai 2019", a anuntat Politia Romana.Mazare, condamnat la 9 ani de inchisoare in Romania, a fost arestat pe 8 mai, pentru sase zile, in Madagascar, iar autoritatile romane au declansat de urgenta procedura privind extradarea.Fostul primar al Constantei a declarat ca nu se va opune extradarii pentru ca a obosit sa lupte. "Daca voi ajunge in Romania prin extradare, dupa ce se va termina pedeapsa, ma voi intoarce aici in Madagascar, pana la sfarsitul zilelor", a declarat Radu Mazare, dupa ce a fost arestat.Mazare a fost condamnat definitiv in luna februarie in dosarul retrocedarilor fictive de terenuri de pe faleza din Constanta la 9 ani de inchisoare, insa a depus contestatie in anulare.Fostul primar al Constantei fugise din Romania, unde se afla sub control judiciar, pe 30 decembrie 2017, si a ajuns in Madagascar, unde avea afaceri.Coincidenta sau diversiune?Aducerea de urgenta a lui Radu Mazare din Madagascar pe data de 20 mai a generat si unele speculatii, in conditiile in care ziua de luni este una foarte importanta pentru Liviu Dragnea, liderul PSD.Fostul premier PSD Victor Ponta a mers chiar pana la a declara ca totul a fost orchestrat chiar de Dragnea, pentru a distrage atentia de la propriile sale probleme."Lui Mazare probabil nu ii vine sa creada ca Guvernul domnului Dragnea, al prietenului lui Liviu, se ocupa sa stea in inchisoare. Poate inteleg si altii. (...) Sa nu imi spuneti ca pe doamna Birchall a apucat-o independenta si s-a revoltat contra lui Dragnea. Fiti sigura ca primul pe care l-a sunat a fost Dragnea: Sefu, ce facem? Adu-l pe ala sa-l bagam la inchisoare sa mai treaca o saptamana, sa uite lumea", a mai spus liderul Pro Romania.Ponta sustine ca stirea zilei pe 20 mai va fi aducerea in tara a lui Mazare, si nu procesul lui Liviu Dragnea."Ce stire va fi pe 20: Procesul lui Dragnea de la ICCJ sau aducerea lui Radu Mazare? Il aduce maine ca sa nu vorbiti dumneavoastra despre procesul lui de pe 20 mai. Stiti ce va fi maine? Il mai amana, se pensioneaza judecatoarea, o ia de la capat, se prescrie si maine toata Romania o sa vorbeasca despre Radu Mazare adus in catuse ...citeste mai departe despre " Mazare va fi adus luni in tara, intr-o zi decisiva pentru Dragnea. Coincidenta sau diversiune? " pe Ziare.com