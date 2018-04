Potrivit acestuia, o lampa din sala de operatii a fost schimbata abia dupa 44 de ani. Medicul spune ca acest lucru "ne arata care este de fapt viteza reala a modernizarilor din spitalele de stat romanesti"."Dupa 44 de ani de la punerea ei in functiune in 1974 (an in care a fost dat in folosinta si spitalul!), aceasta lampa scialitica a fost, in sfarsit, inlocuita...Imaginea, surprinsa de mine ieri in trecere spre blocul operator, ne arata care este de fapt viteza reala a modernizarilor din spitalele de stat romanesti. Care, ele insele, ar fi trebuit sa fie inlocuite cu altele noi dupa 30 de ani de functionare. Nu numai lampile din salile de operatii...", scrie pe Facebook medicul Dan Grigorescu.Din pacate insa nu este primul medic care se plange de starea proasta a spitalelor din Romania.Anul trecut, doctorul Horia Feier, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timisoara, a postat pe Internet o imagine care a ajuns viral.Medicul si-a fotografiat mana dreapta si a postat-o pe Facebook insotita de mesajul "Mana dreapta, dupa 12 ore de operatii la 30 de grade".Medicul a explicat ca instalatia de clima este veche de aproximativ 20 de ani, ca nu mai este functionala si ca reparatia ar costa in jur de 26.000 de euro.I.O. ...citeste mai departe despre " Medic cardiolog, despre viteza reala a modernizarilor din spitalele de stat: O lampa a fost schimbata dupa 44 de ani " pe Ziare.com