Medic chirurg, despre pacaleala salariilor: Perceptia generala e ca acum totul e ca in Europa. Presiunea pe noi este fantastica

Insa faptul ca in spatiul public politicienii au vorbit atat de mult de majorari uriase pune o presiune fantastica pe medici, pentru ca cetatenii se asteapta acum ca totul sa fie ca in Europa, spune dr. Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor din Romania.Medic primar chirurg la Institutul Oncologic din Capitala, Tanase sustine ca am fost cu totii victimele unei "miscari propagandistice"."A fost, pe de-o parte, cresterea salariilor, dar, pe de alta, scaderea sporurilor, asa ca veniturile raman aceleasi. Dar in spatiul public se stie acum ca medicii au salarii de 3.000 de euro, ceea ce este cumva departe de adevar", a declarat, pentru Ziare.com, presedintele Aliantei Medicilor din Romania."Trebuie avut in vedere si faptul ca de la aceste cresteri salariale sunt exceptati medicii de familie. Ei nu beneficiaza de cresteri si sunt o parte importanta a sistemului, daca nu, intr-o anumita viziune, chiar cea mai importanta, pentru ca se ocupa cu preventia si diagnosticul primar al bolilor si cu tratamentul bolilor cronice si ei nu beneficiaza de nimic.Dar 'beneficiaza', ca noi toti de altfel, de perceptia generala in randul populatiei ca acum totul e ca in Europa, deci nu mai sunt probleme si avem servicii medicale ca in afara, ceea ce pune o presiune suplimentara fata de ceea ce era deja. Politicienii le spun oamenilor ca au dreptul la orice fel de tratament si in Constitutie le e garantata sanatatea, dar mijloacele noastre sunt limitate.Asta nu se spune, nu se vede si presiunea pe noi este fantastica", ne-a descris situatia dr. Tanase.Ce inseamna taierea sporurilorEl ne-a explicat ce este acest sistem de sporuri, de ce a fost instituit si de ce este important pentru sistemul medical romanesc. Totodata, taierea acestor sporuri se va traduce, pe langa frustrarea personalului medical, in specialitati intregi in criza din lipsa de personal."Asa a gandit legiuitorul la inceput, cand au fost facute aceste sporuri din sanatate, ca sunt anumite categorii care au munca deosebit de periculoasa, si ca aceasta periculozitate trebuie recompensata prin sporuri. Asta e solutia care a fost gasita.Sunt categorii care sunt esentiale, de exemplu, medicii care lucreaza cu tuberculoza sau HIV, care aveau sporurile de 100%. Este normal ca cineva care are spor de 1