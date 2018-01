Medici eminenti condamnati la somaj din cauza Ministerului Sanatatii

Mai mult, in absenta diplomei de medic specialist, care nu i-a fost inca eliberata nici la doua luni de la sustinerea examenului, nu se poate inscrie nici in Colegiul medicilor, pentru a obtine autorizatia de libera practica care i-ar permite sa se inscrie la concursurile organizate de spitale. Conform lui Grigorescu, cazul tanarului medic, pe care il prezinta sub numele Radu, este unul generic, reprezentativ pentru situatia multora dintre medicii tineri."Radu a fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, cand i s-a incheiat perioada de 5 ani de pregatire stabilita oficial pentru a deveni medic specialist. De altfel, la inceputul lui noiembrie a si dat examenul pentru obtinerea specialitatii, la care comisia din Craiova i-a acordat media 9,11. Bun baiat, nu? Ca urmare, la petrecerea de final de an, i-am facut lui Radu surpriza de a-i acorda o Diploma de apreciere nu atat pentru ca este primul rezident de chirurgie plastica si reconstructiva 'produs original de Brasov', ci, mai ales, in semn de apreciere a eforturilor depuse de el in anii grei de rezidentiat pentru a-si desavarsi devenirea personala si profesionala", isi incepe medicul Dan Grigorescu postarea pe Facebook intitulata "Prima zi de somer a lui Radu".El relateaza ca Radu a venit in 3 ianuarie pe sectie si l-a intrebat: "Si cu mine ce se intampla de azi? Ca din 31 mi s-a terminat contractul cu spitalul"."Avea dreptate! De aceea, ieri a fost prima zi de somer a lui Radu. Si cand zic 'de somer', comit o mare inexactitate, pentru ca nimeni (dar nimeni!) nu l-a calauzit institutional pentru acest moment", remarca seful Sectiei de chirurgie plastica de la Spitalul Judetean Brasov.Medicul remarca faptul ca si Ministerul Sanatatii, si Directia Judeteana de Sanatate Publica, si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta al carui angajat a fost pana acum cateva zile l-au abandonat pe Radu."Pe niciun reprezentant al acestor institutii nu l-a interesat ce va face Radu de maine sau cum isi va castiga painea pentru el si pentru familia sa! Nimeni nu si-a pus problema ca, dezamagit de acest dezintere ...citeste mai departe despre " Medici eminenti condamnati la somaj din cauza Ministerului Sanatatii " pe Ziare.com