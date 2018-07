Medicii de familie cer Guvernului sa le dea bani la rectificarea bugetara: Abia supravietuim sa tinem cabinetele deschise

Medicina de familie e o ramura subfinantata de ani de zile. Desi sunt prima linie in relatia cu pacientii, deci o veriga esentiala in sanatatea publica, ei nu sunt bugetari, nu au beneficiat de nicio majorare data in acest an pe Legea Salarizarii, in schimb, au fost atinsi de efectele "revolutiei fiscale"."Medicina de familie este deja nepermis de mult neglijata, de aceea, am decis sa revenim la decidentii actuali pentru a solicita sume suplimentare la proxima rectificare bugetara, pentru a putea prioritiza dezvoltarea medicinii de familie ca sa putem sa supravietuim.Am pregatit un material in care demonstram nevoia alocarii unor fonduri suplimentare pentru a putea creste veniturile personalului medical si pentru a mentine functionarea cabinetelor noastre", a declarat dr. Marina Pircalabu, presedinte interimar la Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).In scrisoarea transmisa catre Guvern, Ministerul Sanatati, Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Prefecturii Bucuresti, medicii de familie au atasat si calcule care arata ca sunt la limita supravietuirii.Ei arata ca minima crestere a finantarii in 2018 poate acoperi strict cresterea costurilor pentru mentinerea functionarii cabinetelor, fara a permite nicio investitie sau fara a putea face posibila vreo crestere a veniturilor personalului, respectiv medici si asistente medicale."Medicii de familie lucreaza in baza contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, deci veniturile cabinetelor provin din plata serviciilor medicale, din FNUASS (Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate).In cabinetele de medicina de familie, medicii si asistentii fac parte din sistemul public de sanatate si este echitabil sa aiba venituri similare celorlalti medici si asistenti care realizeaza servicii medicale in sistemul public de sanatate, pentru a nu se produce dezechilibre majore in sistem, cu consecinte greu de depasit.Deja asistentele medicale se indreapta spre spitale, datorita salariilor mai mari. Tinerii medici nu vor sa mai aleaga la rezidentiat medicina de familie", se arat ...citeste mai departe despre " Medicii de familie cer Guvernului sa le dea bani la rectificarea bugetara: Abia supravietuim sa tinem cabinetele deschise " pe Ziare.com