Medicii de familie din Capitala avertizeaza: Situatia vaccinului antigripal a devenit de nesuportat. Lucrurile se agraveaza

Ea atrage atentia ca medicii au primit in primele transe mult sub numarul de doze solicitat."Problema mare care pare a nu se mai rezolva la Bucuresti, din contra, lucrurile se agraveaza in ceea ce priveste vaccinul gripal. Situatia a devenit de nesuportat. Medicii de familie, vreo mie in Bucuresti, solicita de ordinul sutelor (doze - n.red) fiecare, asa cum am mai spus si am mai aratat", informeaza Sandra Alexiu.Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov precizeaza ca, in ciuda numarului de doze cerut de catre medicii bucuresteni, in primele doua transe distribuite acestia au primit un numar mult mai mic comparativ cu cel solicitat."Cert e ca avem colegi in tara care vaccineaza deja sunt de pacienti din listele lor, aflati in grupele de risc, in timp ce doctorii bucuresteni au primit in prima transa 10-15 si in a doua transa 10 - 30. Unde sunt celelalte!? O matematica simpla zice 90 de fiecare. Lasand la o parte ca unii au cerut 600, 700, 1.200 de doze", precizeaza Alexiu.Ea atrage atentia in mesajul sau si asupra faptului ca medicii de familie nu primesc, "cu prioritate ca medicii din spitale, inainte, dozele de vaccin pentru ei si asistente, ci la coada la sfarsit. Cati medici de familie credeti ca mai apuca sa isi faca daca au de vaccinat sute de pacienti si primesc 30 de doze? Asta in conditiile in care vaccinul achizitionat gratuit de minister a fost furnizat integral de firma producatoare".Sandra Alexiu este intrigata in postarea sa si de faptul ca Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DSPB) a solicitat un numar mic de doze, comparativ cu judete precum Constanta, unde in urma propriei solicitari s-au primit 160.000 de doze, intrebandu-se retoric care e motivul pentru care Capitala cere mai putine doze."DSPB primeste, in urma propriei solicitari, in jur de 90.000 de doze, in timp ce alte judete primesc (in urma propriei solicitari!) numar mai mare de doze- Constanta spre exemplu, 160.000. De ce cere Bucurestiul mult mai putine? Se teme cineva ca ramane cu ele, e prea mult ca sa le preiei si sa le distribui medicilor (ma rog, vorba vine distribuire, e vorba de programat medicii care vin cu gentutele) sau poate nu au destule frigidere?", scrie Alexiu.Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov