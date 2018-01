Medicii de familie isi cer drepturile, pacientii ii sustin: Seful Casei de asigurari s-a ales cu plangere penala

In timp ce ministrul Sanatatii Florian Bodog sustine ca, desi e adevar in ce spun medicii, "nu este etic si normal sa folosim pacientii in negocieri", reprezentantii Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania si Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor ii ssutin si spun ca autoritatile ar trebui sa considere medicina de familie o parte importanta a sistemului de sanatate."Noi am sustinut demersurile medicilor. Practic, toate problemele, toata birocratia, tot ce inseamna pus pe drumuri, noi le intampinam. Practic, asupra noastra sunt efectele acestui contract-cadru pe care medicii il semneaza si care de multe ori vedem cum noi ne impiedicam - ba cu sistemul informatic care nu merge, ba cu trimiterea ca trebuie sa mergem la medicul specialist si retetele.Am sustinut si sustinem demersul medicilor de familie. In partea a doua, faptul ca exista posibilitatea ca noi sa nu beneficiem de serviciile medicilor de familie este o problema mare pentru pacienti in special pentru cei cronici care au nevoie de trimiteri, care au nevoie de retete, care au nevoie de serviciile medicilor de familie, indiferent cum si in ce fel, ceea ce ne pune intr-o situatie foarte dificila", a declarat pentru Agerpres presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice Radu Ganescu.In opinia sa, autoritatile ar trebui sa considere medicina de familie o parte importanta a sistemului de sanatate, avand in vedere ca se doreste ca aceasta sa se ocupe de partea de preventie si depistare precoce." (...) Sunt foarte dezamagit pentru ca autoritatile din Romania nu considera medicina de familie o parte importanta din sistemul de sanatate. Am vazut ca medicii au cerut salarii mai mari si cat de cat s-a incercat echilibrarea salariilor, cresterea acestora. Rezidentii tot la fel, dar in acelasi timp medicina de familie a fost lasata la urma, cu toate ca pretentiile noastre sunt mari.Vrem sa facem preventie prin medicina de familie, vrem sa facem depistare precoce, vrem sa facem foarte multe lucruri, dar nu ne uitam in gradina medicinii de familie. Fara ei nu putem merge mai departe, cel putin bolnavii cronici, dar si autoritatile trebuie sa considere medicina de familie o parte importa ...citeste mai departe despre " Medicii de familie isi cer drepturile, pacientii ii sustin: Seful Casei de asigurari s-a ales cu plangere penala " pe Ziare.com