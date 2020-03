Medicii din Italia fac triaje la sange: Tinerii au prioritate, pentru ca au cele mai mari sanse de supravietuire

In timp ce numarul celor infectati continua sa creasca - peste 7.900, dintre care mai mult de 70% in Lombardia - spitalele se lupta sa suplimenteze numarul de paturi disponibile in sectiile de terapie intensiva.Unele au inchis sectii intregi pentru a le dedica cazurilor severe de coronavirus. Altele au transformat sali de operatii in sectii de terapie intensiva. Medicii lucreaza in schimburi epuizante pentru a le tine locul colegilor care se imbolnavesc, noteaza Politico.Fara un semn clar despre cand va fi atins varful epidemiei, medici si anestezisti sunt chemati sa faca alegeri tot mai dificile in legatura cu pacientii care primesc acces la paturi si aparate de ventilatie atunci cand acestea nu sunt in numar suficient pentru toate cazurile."Este o realitate ca va trebui sa alegem (pe cine sa tratam), iar aceasta alegere va fi incredintata operatorilor individuali de pe teren, care se pot gasi in situatia de a avea probleme etice", afirma un medic ce lucreaza intr-unul din cele mai mari spitale din Milano.Lombardia are in jur de 900 de paturi disponibile pentru pacientii care necesita terapie intensiva, dar in unele provincii, in special in Bergamo, Lodi si Pavia, spitalele sunt "aproape de saturatie", explica medicul.Deocamdata, consemnul este acesta: pastrati resursele pentru acei pacienti care au cele mai mari sanse de supravietuire. Aceasta inseamna tratarea cu prioritate a pacientilor mai tineri, fara boli asociate, in detrimentul celor mai varstnici sau cu maladii pre-existente."Nu vrem sa discriminam", afirma Luigi Riccioni, anestezist si seful comisiei de etica a SIIARTI (Societatea italiana de anestezie), co-autor al noilor recomandari privind prioritizarea tratarii cazurilor de coronavirus in spitale."Suntem constienti ca trupul unui pacient extrem de fragil este incapabil sa tolereze anumite tratamente prin comparatie cu cel al unei persoane sanatoase", spune el.Riccioni afirma ca, prin emiterea recomandarilor, vrea sa se asigure ca doctorii si personalul medical nu sunt lasati singuri "in fata unei alegeri etice atat de dificile". "Multi colegi se tem de o crestere ametitoare a epidemiei", adauga el.Presiunea asupra medicilor este extrem de ridicata, multi simtindu-se din ce in ce mai s ...citeste mai departe despre " Medicii din Italia fac triaje la sange: Tinerii au prioritate, pentru ca au cele mai mari sanse de supravietuire " pe Ziare.com