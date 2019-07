Medicii si pacientii, blocati de sistemul informatic din Sanatate. Replica CNAS: Oamenii mor si cu sistem, si fara sistem

In fata acestei adevarate crize, care deja pare ca se repeta la aceasta magnitudine de cel putin doua ori pe an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cea care e responsabila pentru buna functionare a sistemului informatic, ridica din umeri.Purtatorul de cuvant al CNAS, Daniel Osmanovici (foto articol stanga, alaturi de Razvan Vulcanescu, presedintele CNAS), a fost intrebat, la RFI Romania, ce se intampla cu oamenii care sunt grav bolnavi si poate chiar vor muri in timpul in care sunt plimbati si pusi sa astepte serviciile la care au dreptul, doar pentru ca sistemul informatic, care pana acum a inghitit sute de milioane de euro, e picat."Cred ca puteti fi de acord cu mine ca nu exista pe lumea asta niciun sistem perfect, la orice institutie de pe planeta Pamant. Oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem. Nu vreau sa sun cinic, dar nu e o chestiune pe care sa o spunem acum ca pentru ca daca a picat sistemul se intampla cele mai mari nenorociri de pe planeta Pamant fix in Romania. Mi-ar placea sa nu ne ducem in zona asta", a fost raspunsul socant al lui Osmanovici, care l-a facut pe jurnalistul RFI Romania sa-i spuna in direct ca nu este in regula aceasta afirmatie."Recunosc ca nu este cea mai fericita", a replicat oficialul CNAS.El a avut mai multe astfel de replici. De exemplu, intrebat de ce este picat sistemul, el si-a prezentat CV-ul."Eu sunt relativ nou in acest sistem, abia ce am implinit un an. Este nevoie de mentenanta, de suport licente...", a spus purtatorul de cuvant al Casei.Au urmat si alte intrebari punctuale, la care insa a raspuns cu citate inspirationale si diverse vorbe de duh.Cand jurnalistul i-a atras atentia ca e totusi inadmisibil ca o problema atat de grava sa persiste de 2 saptamani si nimeni din cei responsabili sa nu faca sau sa comunice nimic, Osmanovici a raspuns: "Cred ca exisa niste momente in viata in care atingi cel mai jos nivel si de acolo nu poti sa te duci decat in sus. Nu stiu daca am atins acum cel mai jos nivel, dar e clar ca trebuie sa o luam in sus".In final el a dat si de inteles ca cei care au sperante ca se va rezolva ceva ar face bine sa le aband ...citeste mai departe despre " Medicii si pacientii, blocati de sistemul informatic din Sanatate. Replica CNAS: Oamenii mor si cu sistem, si fara sistem " pe Ziare.com