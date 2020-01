Medicii someaza romanii speriati de gripa sa nu mai mearga la urgente: Sa se sperie prin martie si sa se vaccineze!

Asta i-a facut pe medici si specialistii in sanatate publica sa faca apel la oameni sa urmeze traseul normal, sa consulte medicul de familie si sa stea in casa pe durata tratamentului pentru a nu raspandi virusul. Totodata, si presa a fost tina reprosurilor, medicii solicitand ca situatia, mai ales in ce priveste virusul din China, sa fie prezentata responsabil, nu alarmant, mai ales ca riscul ca acesta sa ajunga in tara noastra e redus."La Matei Bals, in minivacanta sau prezentat 1.592 de persoane, 636 cu gripa, asta in conditiile in care eu am rugat public pe cei care au diagnosticul sa stea acasa. Lumea nu e speriata de coronavirus, lumea e speriata de gripa. Rugamintea mea e sa se sperie mai prin martie-aprilie si sa faca demersuri necesare sa-si faca rost de vaccin pana in octombrie", a spus, intr-o conferinta la Ministerul Sanatatii, dr. Adrian Streinu Cercel, directorul spitalului "Matei Bals".Si in ce priveste solicitarile de ambulanta, cifra a explodat in ultima perioada. Prezenta la un comandament convocat de Gabriela Firea, Alis Grasu, managerul general al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF), a precizat ca numarul solicitarilor la ambulanta a crescut cu 20% in saptamana 19-26 ianuarie, comparativ cu perioada 13-19 ianuarie. In acelasi interval, numarul solicitarilor din partea unor persoane care prezentau febra a crescut cu 100%."Se doreste la toate solicitarile sa ajunga medic, este impsoibil. Toata lumea trebuie sa inteleaga ca numarul echipajelor de urgenta cu medic este limitat la nivelul Bucuresti-Ilfov si in toata tara, de altfel. Cu toate eforturile pe care le facem ca sa suplimentam numarul de echipaje, nu reusim ca la toate aceste cazuri cu febra sa trimitem medic. In mare parte sunt viroze sezoniere. O parte sunt gripe.Se doreste in destul de multe situatii sa ne deplasam cu ambulanta la spital pentru a se face test rapid de gripa si acest lucru este foarte greu. De aceea, facem apel la populatie sa ia legatura cu medicul de familie pentru cazurile cu febra, pentru virozele sezoniere. Sa se adreseze in primul rand medicului de familie, pentru a primi tratament adecvat", a spus Alis Grasu.Suntem in plin sezon de gripa: Care sunt simptomele si cum ne putem protejaCum c ...citeste mai departe despre " Medicii someaza romanii speriati de gripa sa nu mai mearga la urgente: Sa se sperie prin martie si sa se vaccineze! " pe Ziare.com