Mediciii de familie i-au scris lui Iohannis si ii cer ajutorul

Acestia il informeaza pe seful statului ca medicii de familie sunt in conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si cu Ministerul Sanatatii (MS) pentru probleme profesionale si financiare si ca exista posibilitatea sa nu mai poata fi asigurata Asistenta Medicala Primara "in Sistemul de Asigurari Sociale de Sanatate prin nesemnarea actelor aditionale la Contractul-Cadru actual, prelungit pana la 31 martie 201".Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) ii spun presedintelui ca au incercat in nenumarate situatii sa explice nevoia unor modificari legislative "importante pentru functionarea optima a cabinetelor, pentru evitarea imputarilor abuzive si pentru exercitarea fireasca a profesiei, dar si nevoia de finantare a asistentei medicale primare printr-o alocare financiara echilibrata in sistemul de sanatate"."Intrucat in urma numeroaselor intalniri de la nivelul la CNAS si MS nu s-au obtinut modificarile necesare, majoritatea fiind promisiuni pe termen lung, intrucat Bugetul de stat pe 2018 se afla la dumneavoastra spre aprobare, dorim sa va supunem atentiei cateva aspecte privind finantarea Asistentei medicale primare, unul dintre motivele nemultumirilor noastre", se arata in scrisoare.Organizatiile medicilor de familie vorbesc despre faptul ca, desi bugetul pentru asistenta medicala primara (AMP) va creste cu circa 16% in 2018 fata de 2017, ponderea pe care o va avea Asistenta medicala primara va ramane la 5,8% din FNUASS total, in conditiile in care medicii de familie sunt o tremie din medicii din sistemul public de sanatate, avand angajate minim 15.000 de asistente, dar si alt personal."Aceasta crestere nu acopera nicicum costurile de functionare ale cabinetelor de medicina de familie si nici venituri corespunzatoare medicilor si asistentelor, comparabile macar cu cele din ambulatoriul integrat de specialitate (care sunt asimilati bugetarilor), desi sursa finantarii este tot FNUASS. Mentionam ca nici in anii precedenti medicina de familie nu a putut beneficia de cresteri ale veniturilor personalului, asa cum s-a intamplat, totusi, in sistemul bugetar", se mai arata in document.In plus, medicii de familie atrag atentia ca, desi a fost trimisa spre publicare in Monitorul Oficial o ordonanta de urgenta prin care tarife ...citeste mai departe despre " Mediciii de familie i-au scris lui Iohannis si ii cer ajutorul " pe Ziare.com