Mediul de afaceri se declara dezamagit de masurile Guvernului: Nu mai sunt privite cu aceeasi incredere

"Cu toate ca aceste masuri nu corespund in intregime asteptarilor mediului de afaceri care a inaintat un amplu set de propuneri si multi se simt dezamagiti de varianta adoptata prin ordonanta de urgenta, este posibil ca in viitor - din moment ce Comisia Europeana a suspendat Pactul de stabilitate prin care este impus plafonul de deficit bugetar de 3% din PIB - sa poata fi gandite alte masuri care sa acopere nevoile companiilor", precizeaza Anghel intr-un comunicat de presa.El arata, in context, ca masurile fiscale luate de autoritati sunt solutii rapide impuse de viteza cu care se desfasoara evenimentele, insa cu un impact redus fata de ceea ar fi necesar."Avand in vedere ca ne aflam intr-o situatie de urgenta din toate punctele de vedere, masurile luate acum sunt solutii rapide impuse de viteza cu care se desfasoara evenimentele, insa deocamdata cu un impact redus fata de ceea ar fi necesar.Cu certitudine, vor trebui luate si alte masuri, unele care pot fi anticipate de acum, altele care vor trebui sa ofere raspunsuri la problemele care vor aparea pe parcurs. Odata ce va avea loc o stabilizare a situatiei si raspandirea virusului va fi stapanita, va fi nevoie si de un pachet mai complex de redresare a economiei", precizeaza Anghel."Au fost avertismente"Pe de alta parte, acesta aminteste ca, in ultimii ani, mai multe voci autorizate au avertizat ca autoritatile vor avea posibilitati reduse de actiune daca va aparea o criza, in conditiile in care politica fiscala prociclica aplicata in ultimii ani de crestere economica a restrans spatiul fiscal si a limitat foarte mult mijloacele de interventie ale guvernului."Masurile fiscale privind declararea si plata taxelor in perioada starii de urgenta au fost publicate in aceasta dimineata in Monitorul Oficial, fiind asteptate cu nerabdare de companii, mai ales in conditiile in care termenul de depunere a declaratiei de impozit pe profit de 25 martie se apropie vertiginos.Fiind o perioada foarte dificila care a evoluat mult mai rapid decat se anticipa, speram ca actualul pachet de masuri reprezinta o prima reactie care va fi urmata de alte decizii in functie de modul in care va avansa aceasta criza. Din pacate, trebuie sa admitem ca