Melescanu nu intelege scopul mitingului diasporei: Ar fi normal sa protesteze pentru serviciile consulare sau pentru lipsa lor

De asemenea, ministrul nu intelege care este obiectivul manifestatiei, dat fiind faptul ca este vorba despre romanii din diaspora, care "ar fi normal sa protesteze pentru serviciile consulare"."Din punctul nostru de vedere, fiecare cetatean roman, fie ca traieste in Romania sau in strainatate, are dreptul sa iti exprime opiniile, sa protesteze. Este o chestiune normala. Singurul lucru care ar trebui sa fie mai bine facut ar trebui sa il reprezinte organizarea unor asemenea actiuni de tip stradal, care pot conduce la perturbarea traficului si la perturbarea atmosferei din Romania", a sustinut Teodor Melescanu, intr-o conferinta de presa.Ministrul a mai spus ca nu intelege obiectivul protestului, mai ales ca este vorba de romanii din diaspora, care "ar fi normal sa protesteze pentru serviciile consulare".De asemenea, el spera ca mitingul sa se desfasoare in conditii normale si civilizate."Nu inteleg foarte bine care este obiectivul protestului, avand in vedere ca sunt cei din diaspora.Daca sunt cei din diaspora, ar fi normal sa protesteze pentru serviciile consulare sau lipsa de servicii consulare, dar, in rest, e mai greu sa inteleg care va fi obiectivul principal al acestei manifestatii.Sper ca si pana acum sa se desfasoare in conditii normale, civilizate, fara violente, pentru ca, asa cum va spuneam, exista acest drept la liberul protest, fara ca insa sa ii afecteze si pe ceilalti", a adaugat ministrul de Externe.Romanii din diaspora, din tari precum Italia, Marea Britanie, Spania sau Germania, s-au mobilizat pe Facebook si au anuntat ca vor organiza un miting antiguvernamental in 10 august, in Piata Victoriei din Capitala.