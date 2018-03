Melescanu vorbeste despre crearea unei agentii pentru ascultarea telefoanelor si filaj subordonata lui Dragnea si Tariceanu

Prezent intr-o conferinta de presa la ALDE Arad, secretarul general al formatiunii, Teodor Melescanu, a comentat, vineri, desecretizarea protocolului SRI cu Parchetul General, aratand ca "procesul declansat, care nu mai poate fi oprit, aduce la lumina practici si actiuni care contravin in mod flagrant statului de drept si oricarei tari democratice"."Toate aceste lucruri (scandalurile din Justitie - n.r.) care se intampla reprezinta de fapt si o presiune foarte mare asupra Parlamentului pentru revederea cadrului juridic de functionare a institutiilor de forta, inclusiv pe tema speciala, o propunere care e din 2004 a liberalilor cu privire la infiintarea unei agentii specializate autonome sub autoritatea Parlamentului care sa poata sa intercepteze orice convorbiri telefonice sau de alta natura. Deci exista un efect pozitiv prin faptul ca se creeaza o presiune asupra Parlamentului de a veni cat mai rapid cu niste proiecte de legi care sa asigure un cadru legal democratic de functionare a acestor institutii", a spus Melescanu.Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Protocolul prevede ca se poate solicita Serviciului, prin unitatea specializata, respectiv prin directiile judetene de informatii, efectuarea unor verifiaari tehnice, cu privire Ia identitatea titularului postului telefonic propus a fi interceptat, starea de functiune a postului, precum si Ia existenta conditiilor tehnice necesare ducerii Ia indeplinire a prevederilor autorizatiei.La solicitare, Serviciul va efectua verificari in evidentele specifice a unor date aparute in procesul de realizare a interceptarilor efectuate in baza ac ...citeste mai departe despre " Melescanu vorbeste despre crearea unei agentii pentru ascultarea telefoanelor si filaj subordonata lui Dragnea si Tariceanu " pe Ziare.com