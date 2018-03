Mercedes a contestat rezultatul licitatiei lui Firea pentru achizitia celor 400 de autobuze. Reactia primarului general

Mercedes cere Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) sa constate ca oferta depusa de Otokar nu indeplineste toate conditiile din caietul de sarcini, informeaza Economica.net.Totodata, compania grupului german acuza Primaria Capitalei de lipsa de transparenta, pentru ca nu i-a prezentat punctajul pentru fiecare subfactor in parte obtinut de firmele concurente.De asemenea, Mercedes sustine ca autobuzele Otokar ar avea motoare MAN, iar service-ul turcilor, Happy Garage, nu este autorizat pentru a asigura asistenta tehnica in perioada de garantie pentru aceste motoare.Mercedes contesta si dimensiunea autobuzelor Otokar, afirmand ca sunt mai lungi fata de dimensiunile stipulate in caietul de sarcini.La randul lor, turcii de la Karsan noteaza in contestatie ca dimensiunile Otokar sunt mai mari decat cele maxime solicitate de Primarie pentru modelele de 10 si 18 metri.Acestia mai spun ca in atelierul service prezentat de Otokar nu incape nici macar un autobuz, pentru ca latimea usilor este mult mai mica decat latimea autobuzelor."Latimea usilor de acces in interiorul cladirii de service este sub 2600 mm, in conditiile in care latimea unui autobuz urban (fara a masura deschiderea oglinzilor) este de 2550 mm. Prin urmare este imposibila introducerea autobuzului in interiorul service-ului", se arata in contestatia Karsan.Insa, chiar daca ar fi putut sa intre in service, ar fi facut-o degeaba deoarece lifturile au o limita de ridicare de 3 tone, iar autobuzele au 11 tone, scrie 4tuning.Sursa citata mai noteaza si ca in contestatiile depuse se arata ca usile autobuzelor celor de la Otokar se deschid cu 10 centimetri mai putin decat minimul cerut si nu respecta normele europene de rezistenta la vibratii.Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) urmeaza acum sa analizeze contestaiile celor doua firme si sa dea o solutie. Daca aceasta va fi favorabila, Primaria va putea sa conteste decizia la Curtea de Apel Bucuresti sau sa reevalueze ofertele firmelor.In cazul in care contestatiile vor fi respinse, firmele se pot adresa si ele Curtii de Apel Bucuresti.Reactia Gabrielei FireaPrimarul Capitalei, Gabriela Firea, critica cele doua firme pentru ca au contestat rezultatul licitatiei, afirmand ca din aceasta cauza bucu ...citeste mai departe despre " Mercedes a contestat rezultatul licitatiei lui Firea pentru achizitia celor 400 de autobuze. Reactia primarului general " pe Ziare.com