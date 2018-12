Conform sursei citate, pentru a receptiona mesajele RO-ALERT, este necesara actualizarea sistemului de operare iOS la versiunea 12.1.2. Capacitatea de a primi mesajele RO-ALERT variaza in functie de modelul telefonului mobil.Mesajele de avertizare RO-ALERT vor putea fi receptionate numai de modelele de telefoane iPhone ulterioare versiunii 5S inclusiv, conform informatiilor aflate la pagina https://support.apple.com/ro-ro/HT201222.Pentru a se asigura de compatibilitatea telefonului privind receptionarea mesajelor de avertizare RO-ALERT, posesorii de telefoane mobile tip iPhone trebuie sa verifice daca functia de primire a alertelor este activata in telefon.Pentru mai multe detalii privind setarile, pot fi accesate site-ul www.ro-alert.ro si recomandarile de pe site-ul oficial Apple https://support.apple.com/ro-ro/HT202743.Reprezentantii DSU reamintesc ca Sistemul RO-ALERT permite transmiterea mesajelor de tip Cell Broadcast destinate avertizarii si alarmarii populatiei in situatii de urgenta, pentru adoptarea comportamentului necesar autoprotectiei in caz de urgenta majora. In cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificari, anterior declansarii acestora.Ulterior producerii cutremurului, in cazul in care acesta genereaza consecinte grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populatiei, cu masuri de protectie adecvate (de exemplu: puncte de distributie a ajutoarelor de urgenta) . De asemenea, informatii legate de intreaga functionalitate a sistemului RO-ALERT pot fi regasite accesand portalul dedicat informarii populatiei www.ro-alert.ro.Citeste si:S-a lansat portalul Ro-alert.ro, care arata cum trebuie setat telefonul pentru a primi alerte. Luni incepe testarea nationala (Video) ...citeste mai departe despre " Mesajele de avertizare RO-ALERT vor fi trimise in curand si pe iPhone " pe Ziare.com