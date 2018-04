Mesajele politicienilor de Paste: Indemnuri la intelepciune, iertare si pace, poze cu iepurasi si aluzii la protocoalele cu SRI

Liderul PNL, Ludovic Orban, a spus ca spera ca aceasta sarbatoare sa le aduca sanatate, belsug si fericire."Sarbatoarea Invierii Domnului sa va aduca sanatate, belsug si fericire. Odata cu Lumina Sfanta, sa intre in casa dumneavoastra intelegerea, armonia, iubirea. Odata cu Invierea Domnului si cu renasterea naturii sa renasca in fiecare din dumneavoastra speranta, increderea, visurile. Paste fericit!", a mentionat Orban, printr-un mesaj video.Fostul presedinte Traian Basescu a ales sa transmita traditionala urare "Sarbatori binecuvantate alaturi de cei dragi!"Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu un mesaj prin care ureaza "Paste binecuvantat"."Fie ca Sarbatoarea Sfanta a Invierii Domnului sa va aduca in suflet si in casa incredere, lumina, iubire, liniste si realizari!", este mesajul Rovanei Plumb.O urare asemanatoare a fost postata si de fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop: "Lumina si caldura Pastelui sa ne incalzeasca sufletul, sa ne lumineze mintea si sa ne deschida inima spre iubire, credinta, iertare! Paste fericit!".Ministrul Agriculturii, Petre Daea, indeamna la credinta si impacare si le transmite oamenilor sa se bucure de frumusetea lucrurilor care ii inconjoara. "Lumina si caldura Pastelui sa ne deschida inimile spre credinta si impacare. Sa ne bucuram din plin de frumusetea tuturor lucrurilor care ne inconjoara. Paste Fericit!", scrie Daea pe Facebook.Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a postat pe Facebook mai multe fotografii cu familia sa si cu iepurasi albi, insotite de o urare."Paste fericit tuturor! Sfanta Inviere sa va aduca lumina in suflet si impacare. Pentru copii, iepurasul sa vina incarcat cu surprize placute!", este mesajul Gabrielei Firea.Senatorul Alina Gorghiu isi doreste ca Pastele din acest an sa fie unic pentru fiecare roman, sa fie mai frumos, mai linistit si mai plin de zambete si le ureaza tuturor, mai ales timisenilor, sa ramana calzi si sa nu renunte la convingerea ca vremurile vor fi mai bune."Pentru mine, Pastele inseamna familie. E sarbatoarea pe care mereu am petrecut-o acasa cu ai mei, cu parinti, rude, cu o multime de prieteni pe care ii astept si acum ca de fiecare data cu oua inrosite, ...citeste mai departe despre " Mesajele politicienilor de Paste: Indemnuri la intelepciune, iertare si pace, poze cu iepurasi si aluzii la protocoalele cu SRI " pe Ziare.com