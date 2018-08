Mesajul Jandarmeriei inainte de protestul diasporei: Nu vom accepta niciun fel de actiuni violente

Seful Serviciului de comunicare din Jandarmeria Romana, Marius Militaru, si purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, maiorul Georgian Enache, au transmis ca jandarmii nu vor tolera insubordonarea civica ce urmareste destabilizarea ordinii.Militaru a precizat ca Jandarmeria Romana nu va face niciun fel de estimare a numarului de participanti pentru ca nu au obligatie legala si nici instrumentele sociologice necesare. "Nu ne vom asuma nicio informare care da drept sursa Jandarmeria in zilele urmatoare", a punctat el."In aceste zile, am vazut cu totii ca au aparut mesaje in spatiul public cu indemnuri la violenta, ura si intoleranta. Am vazut si citit amenintari cu moartea, varsare de sange la adresa jandarmilor care ar urma sa asigure buna desfasurare a protestului.Vreau sa va asigur si am mandatul institutional ca autoritatile nu vor tolera astfel de atitudini si nu vor sta impasibile in fata unor astfel de manifestari. Nu vom accepta niciun fel de insubordonare civica sau de actiuni violente care urmaresc destabilizarea sociala sau ordinii de drept", a spus Militaru.El a precizat ca in spatiul public au fost lansate recent mesaje si amenintari la ocuparea insitutiilor publice."Cu astfel de lucruri nu ne jucam si vom lua masuri. Toti cei care vor lansa astfel de mesaje vor raspunde. Este foarte important sa intelegem ca Jandarmeria Romana nu se confrunta cu cetatenii sau cu participantii la o adunare publica. Rolul nostru este de a asigura ordinea de drept, de a asigura siguranta participantilor si a celor care vor sa manifeste, dar si a celor care nu au legatura cu protestul", a adaugat el.Militaru a recomandat participantilor sa se delimiteze de "acest tip de atitudini care nu sunt altceva decat incitari menite sa creasca riscul radicalizarii impotriva fortelor de ordine cu intentia de a obtine o reactie.Acesta este mesajul nostru pricipal: sa ne exprimam cu totii intr-un mod pasnic".Acesta a incheiat spunand ca Jandarmeria Romana este o institutie echidistanta politic.La randul sau, Georgian Enache a transmis ca jandarmii trebuie sa asigure drepturile tuturor cetatenilor."Stim cu totii ca a fost anuntat evenimentul, promovat, transmisa adresa catre Primaria Bucuresti. Avand in vedere acest lucru, obligatia noastra legala este de a fi prezenti maine in Piata Victoriei si de a dispune toate masurile pe care ...citeste mai departe despre " Mesajul Jandarmeriei inainte de protestul diasporei: Nu vom accepta niciun fel de actiuni violente " pe Ziare.com