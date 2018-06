Mesajul lui Iohannis dupa sedinta CSAT

Redam integral textul remis Ziare.com de Palatul Cotroceni:"Miercuri, 27 iunie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis.Prima tema de pe ordinea de zi a constituit-o analiza si aprobarea obiectivelor Romaniei pentru Summitul NATO de la Bruxelles, care se va desfasura in perioada 11-12 iulie a.c. Reuniunea va reprezenta o oportunitate de exprimare concreta a unitatii si solidaritatii aliate, respectiv a relatiei transatlantice si a determinarii aliate in fata amenintarilor globale sporite.Pentru tara noastra, Summitul prezinta o importanta deosebita din perspectiva avansarii proiectelor de consolidare a posturii de aparare si descurajare pe Flancul Estic al NATO, dar si a proiectarii stabilitatii in vecinatatea estica, mai cu seama in regiunea Marii Negre.In cadrul sedintei CSAT, membrii Consiliului au analizat si aprobat, totodata, fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, in anul 2019. Comparativ cu anul 2018, acestea sunt mai mari cu 305 militari din Armata Romaniei, ceea ce reprezinta o crestere de 11,7%.Astfel, Armata Romaniei va participa cu un efectiv de 2.098 militari si civili la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, iar Ministerul Afacerilor Interne va participa cu 932 militari si politisti.In incheierea sedintei, ministrul Culturii si Identitatii Nationale a informat membrii Consiliului cu privire la stadiul includerii "Peisajului cultural minier de la Rosia Montana " in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.Subiectul "Rosia Montana", ca parte a patrimoniului cultural national si a patrimoniului cultural universal, a fost permanent in atentia Presedintelui Romaniei, atat din punct de vedere cultural, cat si sub aspect social, cu impact major intr-o zona istorica a Romaniei.Tema supusa atentiei are o dimensiune patrimoniala, iar in baza cadrului legal existent, Guvernul Romaniei dispune de instrumentele si de institutiile abilitate pentru a gestiona intregul proces de includere a "Peisajului cultural minier de la Rosia Montana" in Lista Patrimoniului M ...citeste mai departe despre " Mesajul lui Iohannis dupa sedinta CSAT " pe Ziare.com