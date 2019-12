"Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, as vrea sa ii felicit pe toti romanii in numele Guvernului Statelor Unite", incepe mesajul lui Pompeo, citat de Departamentul american de Stat.Acesta a facut referire apoi la relatia dintre cele doua tari."Natiunile noastre sunt prietene, aliati si parteneri, si sunt bucuros sa vad ca parteneriatul nostru strategic, relatia economica si legaturile interumane devin tot mai puternice in fiecare an. Apreciem profund contributiile Romaniei la misiunile NATO, ca si rolul tarii in securitatea regionala si in dezvoltarea energetica", se mai arata in mesaj.Totodata, Pompeo a vorbit si despre aniversarea a 30 de ani de la Revolutie."Luna aceasta vom comemora a 30-a aniversare a Revolutiei romane din 1989. Salutam munca grea si sacrificiul poporului roman pentru a construi o Romanie libera, democrata si mai prospera", incheie secretarul american de stat.Iata care este programul evenimentelor la 101 ani de la Marea UnireIata si ce a transmis Pompeo Romaniei in urma cu un an ...citeste mai departe despre " Mesajul secretarului de stat american, de Ziua Nationala a Romaniei: Despre contributia la NATO si Revolutia din 1989 " pe Ziare.com