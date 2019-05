Compania si-a planificat cheltuieli cu investitiile care se ridica la 1,051 miliarde de lei."Societatea incheie exercitiul financiar al anului 2018 cu o pierdere in valoare de 193,92 milioane lei, din care 188,35 milioane de lei reprezinta cheltuieli de judecata definitive in cadrul obiectivului Magistrala V, Sectiunea Raul Doamnei - Hasdeu", arata proiectul de act normativ.De asemenea, Metrorex si-a bugetat pentru acest an venituri totale de 1,991 miliarde de lei, la cheltuieli totale de 2,295 miliarde de lei."Societatea prezinta un buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 dezechilibrat, subventia alocata (375,3 milioane lei) reprezentand 55% din necesarul fundamentat (680 milioane lei), fapt ce conduce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curenta a metroului de 304,7 milioane lei", se mentioneaza in proiect.Cheltuielile de natura salariala au fost planificate la 584 milioane de lei."Cheltuielile de natura salariala au fost majorate ca urmare a: reintregirii acestora, pentru intregul an 2019, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in anul 2018 si a cresterii numarului mediu de personal in anul 2019, de la 4.402 la 5.033, cu respectarea corelatiei castig mediu brut lunar pe salariat si productivitatea muncii", arata documentul.Numarul de personal prognozat la finele anului este de 5.861 de salariati.Cresterea numarului mediu de personal provine, in special, din angajarea esalonata de mecanici, electromecanici, operatori, etc., pentru Magistrala V de metrou - sectiunea Eroilor - Raul Doamnei, cu sase luni inainte de punerea in functiune a acesteia, in trimestrul IV 2019.Citeste si Metrorex are pierderi imense, prea multi angajati, salarii mari si cele mai proaste servicii, fata de alte metrouri - analiza ...citeste mai departe despre " Metrorex a avut anul trecut pierderi de 194 milioane de lei, iar in 2019 vor creste substantial " pe Ziare.com