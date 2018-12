Intr-o interventie telefonica la Digi24, liderul Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) Ion Radoi a declarat ca, pana la urma, conducerea Metrorex a acceptat solicitarile salariatilor. In concluzie, le va acorda o crestere a salariilor si sporurilor cu 20%, dar si o prima de Craciun si una anuala in valoare de cate 1.000 lei fiecare.Interesant este ca, in ajun, Ion Radoi sustine ca este convins de faptul ca doar dupa schimbarea lui Lucian Sova din functia de ministru al Transporturilor sindicalistii vor avea sanse sa se inteleaga cu conducerea Metrorex SA. In lumina recentelor evenimente, Radoi si-a schimbat, insa, parerea."Probabil ca domnul directorul executiv a primit, intre timp, informatii si pe alte filiere, cum ar fi Adunarea Generala a Asociatilor. Probabil a primit alte imputerniciri", a explicat Ion Radoi, pentru Digi24.E greu de inteles, insa, cine in afara de ministrul demisionar Lucian Sova l-ar fi putut imputernici pe directorul Dumitru Sodolescu, de vreme ce Metrorex SA este companie de stat, detinuta de Ministerul Transporturilor.Intelegerea la care au ajuns sindicalistii cu conducerea Metrorex SA pune capat unei perioade tensionate, in care partile s-au dat reciproc in judecata. USLM a facut chiar o greva de avetisment - declarata ulterior ilegala de instanta - si a amenintat in mai multe randuri cu declansarea unei greve generale.G.K. ...citeste mai departe despre " Metrorex a batut palma cu sindicalistii: Salariile angajatilor din subteran cresc, de maine, cu 20% " pe Ziare.com