Metrorex anunta ca e gata parcarea de la Straulesti: Un leu/ora ii costa pe cei care nu intra cu masina in Bucuresti

"Lucrarile au fost terminate pe 18 iulie si s-a intarziat pentru ca nu au fost gata toate documentele. Pe data de 11 octombrie s-a intrunit comisia si a inceput receptia pentru terminarea lucrarilor. Luni, 22 octombrie, se va intruni din nou comisia, pentru a vedea in ce stadiu ne aflam. Programul nostru este facut ca, pana la sfarsitul lunii, sa terminam inclusiv punerea in functiune, iar in noiembrie parcarea sa devina functionala", a spus seful Metrorex.Tariful va fi de un leu pe ora si se discuta si introducerea unui abonament, a adaugat el."Nu vrem sa facem venituri spectaculoase din exploatarea parcarii, intrucat nu acesta este scopul nostru, ci sa decongestionam circulatia. Avem in vedere si un abonament, pentru ca, daca cineva lasa masina 10 ore, e cam mult 200 de lei pe luna. De asemenea, ne gandim la implementarea unui sistem de reducere pentru cei care folosesc metroul, practic vor putea scana biletul pentru metrou si vor putea obtine o reducere. Vom investi separat niste bani in acest sens, dar nu costa mult", a aratat Sodolescu.Terminalul are un spatiu de parcare pentru 650 de autovehicule si o sala de asteptare pentru calatorii transportului public. Depoul are o suprafata de 14.000 metri patrati si 13 linii. Acolo pot fi garate sau reparate in acelasi timp sapte trenuri. In cadrul aceluiasi proiect au fost amenajate spatii verzi adiacente drumurilor de acces si un teren de sport.Depoul si Terminalul multimodal Straulesti sunt finantate din bugetul de stat. Valoarea investitiei este de 160 de milioane de lei, fara TVA.