"In contextul actual, pentru limitarea raspandirii infectiei cu Coronavirus, Metrorex ia masura reorganizarii circulatiei trenurilor de metrou pe toate magistralele. Astfel, numarul de trenuri aflate in circulatie se va diminua cu 15% pana la 20%, in functie de evolutia traficului de calatori din aceasta perioada", a transmis, miercuri seara, Metrorex.Compania afirma ca siguranta pasagerilor ramane prioritara."Siguranta calatorilor ramane principalul nostru obiectiv si va asiguram pe aceasta cale ca ne adaptam reglementarilor autoritatilor din domeniu. In aceasta situatie fara precedent, echipa Metrorex depune toate eforturile pentru siguranta si confortul dumneavoastra", a mai transmsi Metrorex.Pentru reducerea raspandirii virusului, autoritatile au luat o serie de masuri care sa incurajeze distanta sociala si rcomanda populatiei sa evite deplasarile.Si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca incepand de joi numarul mijloacelor de transport in comun din Bucuresti va fi redus cu 25%.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre evolutia pandemiei de coronavirus in Romania si in lume, dar si masurile luate de autoritati ...citeste mai departe despre " Metrorex anunta reducerea numarului de trenuri care vor circula pe toate magistralele " pe Ziare.com