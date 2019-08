Metrorex are conturile blocate pentru neplata unei datorii catre constructorul Magistralei Drumul Taberei (surse)

"In urma proceselor pe care le-am pierdut in instanta, noi trebuie sa le mai dam 94 de milioane de lei si ne-au pus poprire pe conturi. Astazi s-a discutat cu ei, se gaseste o solutie de reesalonare, zilele astea ar trebui sa se rezolve situatia. Cumva au acceptat propunerile noastre, asteptam acum sa vedem daca si conducerea companiei-mama, de la Roma, va fi de acord cu propunerile noastre", au spus sursele.Potrivit acestora, Metrorex a platit italienilor pana acum peste 140 de milioane de lei, ramanand aceasta suma de 94 de milioane de lei, care reprezinta daune interese si cheltuieli de judecata in urma acestor procese.Totodata, sursele au precizat ca Astaldi a incetinit drastic ritmul lucrarilor la Magistrala 5 de metrou si conditioneaza realizarea acestora de recuperarea celor 94 milioane de lei, desi Metrorex este cu platile la zi pentru contractul M5."Noi suntem cu platile la zi pe lucrari si nu avem nicio restanta la ei apropo de lucrarile pe Magistrala 5, doar ca ei au incetinit ritmul de lucru si acum au blocat si conturile pentru acesti bani care reprezinta daune interese si cheltuieli de judecata in urma proceselor pe care ei le-au castigat.Au incetinit drastic ritmul de lucru si conditioneaza executia lucrarilor pe Magistrala 5 de recuperarea acestor bani, desi castigarea unor procese in instanta este total diferita de lucrarile propriu-zise si de plata lucrarilor propriu-zise, deci in principiu contractul trebuie sa se deruleze la fel, sa se respecte graficele asumate la inceputul anului. Ei nu ar trebui sa conditioneze, dar o fac", au mentionat sursele, care au admis ca ar putea avea multe probleme din aceasta cauza, una din ele fiind imposibilitatea de a se plati salariile.Pana in prezent, Astaldi a incasat de la Metrorex peste 140 de milioane de lei in urma proceselor castigate si mai sunt 94 de milioane de lei.In luna decembrie 2019 este preconizata darea in folosinta a Magistralei 5 de Metrou, cu patru ani intarziere. Valoarea totala a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou.Primul termen a ...citeste mai departe despre " Metrorex are conturile blocate pentru neplata unei datorii catre constructorul Magistralei Drumul Taberei (surse) " pe Ziare.com