Metrorex are pierderi imense, prea multi angajati, salarii mari si cele mai proaste servicii, fata de alte metrouri - analiza

Analistul arata ca, in comparatie cu companiile similiare din Budapesta, Praga si Varsovia, in baza situatiilor financiare si rapoartelor aferente anului 2017, Metrorex inregistreaza o productivitate comerciala foarte modesta, cu resurse umane supradimensionate, salarii cu 9% mai mari decat media companiilor similare din regiune si de aproape doua ori peste media din sectorul privat, cu pierderi imense (fara subventiile de la stat ar fi o companie falimentara) precum si cea mai proasta calitate a serviciului oferit, in conditiile in care viteza medie este cea mai scazuta din cauza investitiilor modeste.Eliminand subventiile primite de la stat, Metrorex inregistreaza pierderi de 55% din cifra de afaceri (358 mil lei, aprox 77 mil euro), in timp ce firmele similare din regiune obtin un profit mediu de 11%: Budapesta (+16%), Praga (10%), Varsovia (5%)Metrorex inregistreaza 63 de angajati la fiecare km de metrou, cu 20% peste media din capitalele analizate ca si referinta (51,41) si de 3 ori mai mult decat Budapesta (care inregistreaza 20,21 angajati/km metrou).Salariul mediu net pe angajat la Metrorex este de 1.144 euro/luna (7.555 lei brut), de doua ori peste media nationala si cel mai mare din regiune.Media salariului net pe angajat la firmele care administreaza reteaua de metrou din capitalele de referinta este de 1.040 euro pe luna, cu +9% sub media inregistrata in Metrorex si doar cu +38% peste media nationala din tara respectiva.Salariul mediu net din orasele de referinta utilizate ca si comparatie (Budapesta, Praga si Varsovia) este 756 euro pe angajat, cu 31% peste media din Bucuresti, dar angajatii Metrorex castiga cu 9% peste angajatii de la companiile similare din aceste capitale.In privinta productivitatii angajatilor, Metrorex inregistreaza o cifra de afaceri pe angajat de 31.600 euro pe an, de aproape trei ori sub media din capitalele de referinta (87.300 de euro pe angajat pe an si de 6 ori sub media inregistrata de angajatii retelei de metrou din BudapestaViteza media inregistrata de trenurile Metrorex este de 22,5 km/ora, mult sub media capitalel ...citeste mai departe despre " Metrorex are pierderi imense, prea multi angajati, salarii mari si cele mai proaste servicii, fata de alte metrouri - analiza " pe Ziare.com