Metrorex estimeaza pierderi de peste 95 milioane lei in acest an

Bilantul financiar pentru anul 2017 nu a fost incheiat inca, insa potrivit bugetului rectificat pe 2017, Metrorex anticipa venituri de 1,37 miliarde de lei si un profit zero la nivelul anului trecut.De asemenea, Metrorex si-a bugetat investitii de 805,8 milioane lei pentru acest an.Cheltuielile totale sunt planificate la 1,83 miliarde lei, din care cheltuielile cu personalul insumeaza 468,7 milioane lei.Compania are aproximativ 4.600 angajati.Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost planificat la 7.451 lei de persoana.In plus, cheltuielile de natura salariala au fost majorate la 427,4 milioane lei, ca urmare a "reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017 si a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii", arata nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Metrorex are de incasat creante restante de 4,3 milioane lei, potrivit proiectului de buget.