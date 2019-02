Metrorex se lauda ca termina metroul din Drumul Taberei, dupa o intarziere de 4 ani. Cum arata acum statiile (Galerie foto)

In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015.Din pacate, intarzierile s-au tinut lant. Unele au fost cauzate de faptul ca documentatia nu fusese intocmita asa cum trebuie. Altele, de faptul ca proiectul a ramas, jumatate de an, fara finantare. Una peste alta, in ciuda promisiunilor facute de politicieni, linia de metrou nu s-a inaugurat nici in 2016, nici in 2017 si nici in 2018.Imagine de pe Linia de metrou M5, depoul Valea Ialomitei - Foto: Alexandru NistorAsteptarea s-ar putea incheia, insa, in 2019, a declarat luni directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, in timpul unei vizite cu presa pe santierul magistralei. Dintre cele 10 statii ale liniei, presa a vizitat 4 de la capatul dinspre Drumul Taberei, adica: Raul Doamnei, Brancusi, Valea Ialomitei si Romancierilor.Cat de avansate sunt lucrarile si cand ar putea fi finalizateSodolescu a declarat ca lucrarile la partea tehnica a liniei sunt gata in proportie de peste 99%, iar finisajele statiilor sunt si ele realizate in procent de 60%-70%. Spre exemplu, daca in statia Romanicierilor totul e apropape finalizat, la Raul Doamnei inca mai e mult de lucru.In plus, si mai multe ar fi de facut - potrivit surselor Ziare.com - in statii de la celalalt capat la liniei, cum ar fi Eroilor 2. Metrorex nu a prezentat presei aceasta statie, care, potrivit surselor noastre, ar fi finisata doar in proportie de circa 50%.Directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu - Foto: Alexandru NistorCu toate astea - sustine conducerea Metrorex - toate lucrarile din subteran vor fi, cu siguranta, finalizate pana in lunile septembrie-octombrie.In plus, in foarte scurt timp ar trebui sa inceapa si probele tehnologice, adica testele de transport in subteran. Cum se vor desfasura acestea a explicat directorul de investitii al Metrorex, Constantin Mustetea."Aceste probe tehnologice sunt complexe. Spre exemplu, se fac mai intai probe cu un vagon de gabarit - o structura metalica cu forma si structura unui ...citeste mai departe despre " Metrorex se lauda ca termina metroul din Drumul Taberei, dupa o intarziere de 4 ani. Cum arata acum statiile (Galerie foto) " pe Ziare.com