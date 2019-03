Metrorex vrea, din nou, sa cumpere trenuri pentru Magistrala Drumul Taberei. Incercarea precedenta s-a lasat cu anchete DNA si condamnari

Inca de zilele trecute, Asociatia Pro Infrastructura (API) anunta ca documentatia pentru cumpararea de trenuri noi care sa fie folosite pe Magistrala 5 de metrou - intre Statia Eroilor 2 si Raul Doamnei - urmeaza sa se lanseze in curand.La solicitarea Ziare.com, directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, a declarat ca aceasta licitatie va fi lansata chiar saptamana viitoare. Prin intermediul procedurii, societatea va incerca sa gaseasca un furnizor care sa ii livreze, contra sumei 420 de milioane de lei, 13 trenuri noi.Nu putem spera decat ca a doua licitatie pentru cumpararea de trenuri destinate Magistralei M5 va fi cea norocoasa. Deja societatea a mai lansat, in 2013-2014, o astfel de procedura, prin intermediul careia isi dorea sa cumpere 51 de trenuri noi, cu care sa poata acoperi intregul traseul al M5, dintre statiile Pantelimon si Raul Doamnei.Licitatia respectiva a fost castigata de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), dar in urma cotestatiilor depuse de alte societati participante la procedura, DNA a inceput sa ancheteze licitatia, suspectand ca aceasta a fost trucata. Rezultatele cercetarilor le-au atras, pana la urma, si condamnari unora dintre membrii comisiilor de licitatie ai Metrorex.In cele din urma, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a decis anularea licitatiei.Chiar daca asa ceva nu se va mai intampla, licitatia pe care Metrorex o va lansa saptamana viitoare tot va fi una de durata. E nevoie de un termen de depunere a ofertelor, de o perioada de evaluare si de inca una in care sa se solutioneze eventualele constestatii care s-ar putea depune.Tocmai de aceea - dupa cum a declarat anterior Dumitru Sodolescu - pe Magistrala 5 de metrou se vor introduce, initial, 10 trenuri Bombardier din actuala flota a societatii. Asta, daca intr-adevar magistrala va fi gata, in viitorul apropiat.Inaugurarea metroului Drumul Taberei a intarziat deja cu 4 aniIn mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015.Din pacate, intarzierile s-a ...citeste mai departe despre " Metrorex vrea, din nou, sa cumpere trenuri pentru Magistrala Drumul Taberei. Incercarea precedenta s-a lasat cu anchete DNA si condamnari " pe Ziare.com