Reprezentantii Metrorex au precizat ca institutia lucreaza in prezent la un proiect de introducere a abonamentelor lunare la parcarea de la Straulesti. In prezent, in acest terminal, deschis in urma cu doua luni, parcheaza doar 19 masini pe zi, in medie, in conditiile in care constructia are aproape 700 de locuri.Pretul pentru parcare este de 1 leu pe ora, insa cei care vin din afara Bucurestiului si vor sa parcheze masina acolo spun ca pentru o zi de parcare platesc chiar si 12-13 lei.Cei de la Metrorex spun ca nu au stabilit inca un pret pentru abonamentul lunar, insa liderul sindical Ion Radoi spune ca acesta nu ar trebui sa fie mai mult de 35 de lei pe zi, adica 50% din valoarea unui abonament pentru calatoria cu metroul."Daca tinem cont de pretul din Bucuresti este putin (un leu pe ora - n.red.), dar daca tinem cont de faptul ca oamenii care parcheaza acolo trebuie sa-si lase masinile pentru o zi, este mult, mai ales pentru cei care nu au un venit ridicat.Parerea mea este ca piata va regla acest pret. Cred ca, daca ne raportam la circulatia cu metroul, pretul parcarii nu poate sa depaseasca mai mult de 50% dintr-un abonament lunar la metrou. Adica ar trebui inceput cu aproximativ 35 de lei, pentru ca acolo avem angajati si salariati pentru intretinere, si acolo trebuie sa se justifice investitia.Trebuie sa incepem de jos, decat sa stea goala aceasta parcare. Riscam sa nu folosim acest terminal" a declarat Radoi.Inaugurat in urma cu doua luni, Terminalul Multimodal de la Straulesti, construit de Metrorex cu peste 320 de milioane de lei din bugetul statului, nu isi gaseste momentat utilitatea. Potrivit Metrorex, numarul mediu de masini parcate pe zi este de 19, astfel ca mega-constructia este in prezent inutila. ...citeste mai departe despre " Metrorex vrea sa introduca abonamente pentru parcarea goala de la Straulesti. La ce pret " pe Ziare.com