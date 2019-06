Metrou Usor: Primaria Capitalei arunca pe geam banii bucurestenilor, renuntand la o investitie deja inceputa

Ideea constructiei unui pasaj rutier suprateran care sa treaca peste intersectia Bulevardelor Doamna Ghica si Colentina nu e noua, ci dateaza inca de prin anul 2007. Rand pe rand, primarii Capitalei au tot promis ca vor construi pasajul, dar niciunul nu s-a tinut de cuvant.Pe 16 mai, insa, actualul primar general al Bucurestiului, Gabriela Firea anunta pe retele de socializare ca - spre deosebire de precedentii edili - nu s-a limitat sa promita realizarea pasajului, ci a si dat deja startul proiectului.Mai exact, anunta Firea, Compania Municipala de Dezvoltare Durabila SA a intocmit deja un studiu de fezabilitate pentru pasaj (de fapt, a revizuit un studiu mai vechi -n.red.), din care reiese ca acesta merita si poate fi construit.In consecinta, Firea a decis sa incredinteze Trustului Municipal de Cladiri Metropolitane SA un contract de proiectare si executie a unui proiect de modernizare a unei portiuni a Bulevardului Doamna Ghica si de constructie a pasajului. Lucrarile ar urma sa dureze 15 luni.Bulevardul Doamna Ghica va fi reconfigurat, incepand de la intersectia cu Lacul Tei (sageata rosie, pe harta - n.red.) si pana la inceperea pasajului, inainte de intersectiePasajul ar urma sa aiba o latime de 16,5 metri (impartita in 4 benzi de circulatie, cate doua pe fiecare sens) si sa coste de principiu, circa 28 de milioane de euro.Asa ar urma sa arate pasajul rutier suprateran. Sursa foto: Forum Metrou UsorLa o prima vedere, totul arata bine. Asociatia Metrou Usor transmite insa, ca o examinare mai atenta a proiectului scoate la iveala faptul ca acesta are o mare problema: nu prevede realizarea unei linii de tramvai, pe calea de rulare.Or, acest lucru e de neinteles - sustin specialistii Asociatiei - in conditiile in care pasajul peste intersectia bulevardelor Doamna Ghica si Colentina face parte "din Inelul Median al Bucurestiului, un proiect ce are dintotdeauna prevazuta si linie de tramvai".In cazul de fata, apreciaza Asociatia, ar fi utila o linie de tramvai care sa traverseze "Soseaua Colentina pe relatia Bulevardul Doamna Ghica - Soseaua Petricani/Bd.Pompeiu", legand, practic, cele doua cartiere printr-o ruta directa de tr ...citeste mai departe despre " Metrou Usor: Primaria Capitalei arunca pe geam banii bucurestenilor, renuntand la o investitie deja inceputa " pe Ziare.com