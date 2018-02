Un document obtinut de Profit.ro arata ca in 4 din cele 10 statii lucrarile de amenajare abia au inceput sau nu au inceput deloc.Iata care sunt statiile cu probleme:Statia Raul Doamnei - lucrari de finisaje 0%Statia Academia Militara - lucrari de finisaje 0,5%Statia Parc Drumul Taberei - lucrari de finisaje 12%Statia Eroilor 2 - lucrari de finisaje 32%In cazul celorlalte statii, gradul de executie a finisajelor variaza intre 83-85%.La finalul anului ar trebui sa inceapa probele cu trenuri, iar ministrul Transporturilor a anuntat saptamana aceasta ca inaugurarea se amana pana in primul trimestru al anului viitor. Insa avand in vedere ritmul lucrarilor, si acest termen ar putea fi considerat optimist.Pe de alta parte, lucrarile fac obiectul unei anchete a OLAF, dupa cum a anuntat institutia europeana la inceputul lunii februarie, proiectul fiind finantat de Uniunea Europeana. OLAF a anuntat ca "nu exista un termen strict pentru finalizarea investigatiilor".Citeste si:Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici in 2018. Iata de ceOLAF confirma investigatia de la Metrorex privind fondurile europene pentru Magistrala 5 ...citeste mai departe despre " Metroul din Drumul Taberei, departe de start: In unele statii nici n-au inceput lucrarile de amenajare " pe Ziare.com