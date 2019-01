Metroul Drumul Taberei e inca blocat in instanta. Inaugurarea magistralei se amana pe termen nelimitat

Licitatiile pentru selectarea unui constructor care sa realizeze linia de metrou care sa lege Drumul Taberei de Pantelimon au inceput inca din 2008. Trei ani mai tarziu, in 2011, o asociere condusa de societatea Astaldi incepea propriu-zis lucrarile, programate sa dureze cel mult 4 ani.Din pacate, magistrala n-a fost gata nici in 2015 - asa cum ar fi fost normal - si nici in 2016. Abia prin 2017 se intrezarea posibilitatea finalizarii liniei de metrou. N-a fost sa fie, insa, iar termenul de executie s-a prelungit din nou.Pe 30 mai 2017, Metrorex a lansat o licitatie pentru a alege societatea care sa realizeze, in schimbul a circa 121 de milioane de lei, sistemul de automatizare si protectie pentru noua linia de metrou.In cursa pentru obtinerea lucrarilor s-au inscris doua societati cu renume international: Siemens si Alstom. In faza de evaluare tehnica a documentatiei depuse, insa, Siemens a fost descalificata.Nemultumita, societatea descalificata a deschis mai multe actiuni in instanta, contestand deciziile Metrorex. Intr-unul dintre dosare, pe 15 noiembrie, instanta a dat dreptate Metrorex si a respins definitiv contestatia formula de Siemens. Din pacate, insa, problema tot nu s-a rezolvat.Directorul-executiv al Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, a declarat pentru Ziare.com ca tot de instanta depinde cand se va deschide Magistrala 5 de metrou."Existau, de fapt, doua dosare. Primul s-a rezolvat pe 15 noiembrie. Al doilea, insa, era suspendat pana la solutionarea primului. Iar fiind sfarsit de an, instanta n-a mai facut nimic in cazul acestui al doilea dosar. Cu alte cuvinte, nu l-a repus inca pe rol.Noi am solicitat repunerea pe rol, astfel incat aceasta chestiune sa se clarifice cat mai curand si sa nu ne mai intarzie la infinit. Termenul in care se va putea deschide Magistrala 5 depinde acum de ce va stabili instanta si de momentul in care o va stabili", ne-a explicat Dumitru Sodolescu.Pana cand cauza - inca fara termen de judecata stabilit - nu se va rezolva, Metrorex SA nu va putea semna contractul cu Alstom, care sa realizeze sistemul de automatizare si protectie. Iar fara acest sistem metroul nu va putea transporta calatori pe Magistrala 5.Fostul ministru al Transportu ...citeste mai departe despre " Metroul Drumul Taberei e inca blocat in instanta. Inaugurarea magistralei se amana pe termen nelimitat " pe Ziare.com