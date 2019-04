Miercuri nu se lucreaza: Strategia care a triplat profitul unei companii australiene

Ziua de miercuri este libera, iar angajatii companiei nu stabilesc intalniri cu clientii. Daca daca sunt chestiuni urgente, unii angajati le rezolva prin telefon. Intr-un an s-au vazut deja primele rezultate, veniturile au crescut cu 46%, iar profitul aproape s-a triplat.Propunerea pentru ca saptamana de munca sa aiba doar 4 zile a venit de la unul dintre directorii companiei, Tiffany Schrauwen.Un reporter BBC s-a intalnit cu aceasta pentru a discuta beneficiile acestui program chiar intr-o zi de miercuri. Tiffany Schrauwen era pe terenul de tenis unde isi exersa lovitura cu reverul, scrie BBC.PropunereaAtunci cand le-a prezentat sefilor sai propunerea, ca ziua de miercuri sa fie libera, si-a dat seama ca pot fi probleme, mai ales ca Tiffany intermedia relatia dintre angajati si clienti. In prima faza, pana cand lucrurile s-au reasezat, ea a suportat greutatea oricarui termen limita, stress sau linii de comunicare intrerupte.Dar ulterior, personalul Versa si-a reorganizat modelele de lucru pentru a deveni mai eficient. De exemplu, intalnirile sunt mai scurte si mai eficiente.Afacerea a infloritKath Blackham, fondatoare si director al companiei Vesta, spune ca dupa ce a decis sa implementeze ziua libera in mijlocul saptamanii, veniturile si profitul au crescut simtitor. Totul a inceput in iulie 2018."Ceea ce am vrut sa dovedesc, intr-una din cele mai putin placute industrii - o industrie bazata pe servicii, cunoscuta pentru tinerii care lucreaza ore super-lungi -, a fost ca ea poate functiona daca venim cu ceva inovativ", spune Blackham.De ce a ales ziua de miercuri ca zi libera, si nu una care sa prelungeasca week-end-ul la trei zile? Sentimentul pe care il da ziua de luni, explica Kath Blackham.Vii in zilele de luni la munca cu un sentiment de productivitate. De aceasta a ales sa imparta saptamana de lucru in doua mini-saptamani.Joi te intorci proaspat la birouDe asemenea, ea a constatat ca daca lasa angajatii sa-si aleaga zilele libere, erau situatii neclare pentru colegi si pentru clienti, legate de ziua in care acel membru al personalului era disponibil, fapta care a afectat productivitatea."Pauza de miercuri inseamna ca te intorci joi proaspat, ia ...citeste mai departe despre " Miercuri nu se lucreaza: Strategia care a triplat profitul unei companii australiene " pe Ziare.com