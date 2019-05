"Dragi prieteni, am votat. DA, DA pentru Girafa, pentru copii, pentru Europa si pentru tot ce ne tine impreuna. Pentru demnitate, cinste, dreptate", scrie Mihai Sora.El posteaza si o fotografie a buletinului sau, cu autocolantul cu mentiunea "Votat" lipit pe verso.Filosoful Mihai Sora a postat, sambata, pe Facebook , un nou mesaj prin care indeamna cat mai multa lume sa voteze. "Nimic nu mi se pare mai periculos pentru democratie decat nepasarea", spune filosoful de 102 ani care a completat mesajul cu un clip video in care arata ca are de facut 875 de pasi mici pana la sectia de votare."Nu pregetati sa-i faceti", mai spune Sora.Romanii sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a vota in doua scrutine importante: alegerile europarlamentare si referendumumul pentru justitie.Vezi aici LIVE cum se desfasoara votul de azi. ...citeste mai departe despre " Mihai Sora a votat: DA. DA. Pentru demnitate, cinste, dreptate " pe Ziare.com