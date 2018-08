Mihai Sora ii raspunde Noricai Nicolai: Nu mai suntem in '90 cu televiziunea unica si mincinoasa. Astazi avem cu totii telefoane

"Dragi prieteni, sa facem acest mic exercitiu de imaginatie: cum ar fi si ce ar spune astazi comandantii, sefii, toti mai-marii daca nu ar exista i m a g i n i? Ce tirade ar tine capii (rautatilor) daca n-ar putea fi contrazisi chiar de inregistrari, de i m a g i n i?... Ajunge sa ne intoarcem cu gandul la anii '90 (anii cu televiziunea unica si mincinoasa), pentru a intelege cat le-a fost unora de usor sa falsifice istoria, s-o strambe, s-o sluteasca.Atunci, in zilele acelea din iunie '90, ca sa vezi limpede prin norul de manipulari si tertipuri, ca sa discerni - cu mintea ta - ce se intampla in Piata Universitatii, trebuia sa fii acolo, alaturi de oamenii care protestau; sa stai langa ei, sa-i asculti, sa-i vezi cu ochii tai, nu prin 'obiectivul' unei televiziuni aservite", scrie Mihai Sora pe pagina sa de Facebook Filosoful explica in continuare ca nimic nu este mai convingator decat experienta personala, nemediata si da exemplu momentul in care, dupa ce a mers in strada, printre studenti, in anii '90, cand au avut loc mineriadele, a inteles ce se intampla de fapt si si-a dat demisia din functia de ministru al Educatiei."Nimic, niciodata, nu te ajuta sa te lamuresti mai bine si mai iute decat propria-ti descindere in arena, la fata locului. Nimic nu este mai convingator decat experienta personala, nemediata si concreta. Atunci, in '90, coborand in strada, printre studenti, am inteles ce se intampla; iar - dupa ce am inteles - mi-am dat demisia de la Invatamant. Am plecat exact asa cum venisem: un om liber, care nu putea fi cu nimic constrans, nici cumparat sau prostit. Cei care au ramas in functii, cei care, ulterior, si-au construit o cariera publica pe victimele de atunci au fost fie complici, fie naivi", a mai spus Sora.El invoca principiul tertiului exclus - "tertium non datur" -, care spune ca o propozitie aflata in opozitie cu alta propozitie este fie adevarata, fie falsa, a treia posibilitate neexistand.De asemenea, Mihai Sora reactioneaza la afirmatiile ...citeste mai departe despre " Mihai Sora ii raspunde Noricai Nicolai: Nu mai suntem in '90 cu televiziunea unica si mincinoasa. Astazi avem cu totii telefoane " pe Ziare.com